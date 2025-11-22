Сегодня, 16:44
Советник президента РФ Игорь Левитин поделился ожиданиями от матча 16-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА.
«Сегодня я за хороший футбол, за красивый! Кто победит? Россия!» — сказал Левитин.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Sergey Mikhaylov
Цитировать Шамана не к добру
22.11.2025
Инсайды на Футбол/
Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
22.11.2025