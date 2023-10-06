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Судейство

Сегодня, 12:06

Левников назначен главным арбитром дерби «Спартак» — ЦСКА

Алина Савинова
Кирилл Левников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Кирилл Левников назначен главным арбитром матча 11-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

Встреча между красно-белыми и армейцами пройдет 8 октября на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени.

«Спартак» на данный момент занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. ЦСКА с таким же количеством очков идет на 6-й строчке.

Сергей Карасев будет обслуживать матч «Урал» — «Локомотив», Владислав Безбородов — игру «Сочи» — «Зенит». Сергей Цыганок назначен главным арбитром матча «Балтика» — «Оренбург», Рафаэль Шафеев — игры «Краснодар» — «Ростов». Встречу «Пари НН» — «Крылья советов» будет судить Павел Кукуян. На матче «Динамо» — «Факел» будет работать Евгений Буланов, а на игре «Ахмат» — «Ростов» — Алексей Сухой.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Кирилл Левников
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