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Сегодня, 12:01

Левников назначен главным судьей матча 1-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар»

Ана Горшкова
Корреспондент
Кирилл Левников.
Фото Флександр Федоров, «СЭ»
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Назначены арбитры и инспекторы на матчи первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Перый матч сезона-2023/24, в котором сыграют «Динамо» и «Краснодар», рассудит Кирилл Левников. Ответственным за систему ВАР назначен Евгений Турбин.

21 июля (пятница)

«Динамо» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Александр Гвардис.

22 июля (суббота)

«Урал» — ЦСКА: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Андрей Веретешкин; инспектор — Александр Гончар.

«Пари НН» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Андрей Образко; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Эдуард Малый.

«Локомотив» — «Рубин»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Сергей Мацюра.

«Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Игорь Демешко; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Французов.

23 июля (воскресенье)

«Спартак» — «Оренбург»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Александр Колобаев.

«Ростов» — «Факел»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Юрий Баскаков.

«Сочи» — «Балтика»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Мартынов.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Кирилл Левников
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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