Сегодня, 12:01
Назначены арбитры и инспекторы на матчи первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Перый матч сезона-2023/24, в котором сыграют «Динамо» и «Краснодар», рассудит Кирилл Левников. Ответственным за систему ВАР назначен Евгений Турбин.
21 июля (пятница)
«Динамо» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Александр Гвардис.
22 июля (суббота)
«Урал» — ЦСКА: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Андрей Веретешкин; инспектор — Александр Гончар.
«Пари НН» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Андрей Образко; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Эдуард Малый.
«Локомотив» — «Рубин»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Сергей Мацюра.
«Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Игорь Демешко; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Французов.
23 июля (воскресенье)
«Спартак» — «Оренбург»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Александр Колобаев.
«Ростов» — «Факел»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Юрий Баскаков.
«Сочи» — «Балтика»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Мартынов.