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Судейство

Сегодня, 11:16

Левников назначен на матч «Спартак» — «Локомотив»

Руслан Минаев
Кирилл Левников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бригада судей во главе с Кириллом Левниковым назначена на матч «Спартак» — «Локомотив» в 16-м туре РПЛ.

Встречу «Оренбург» — «Зенит» рассудит Сергей Карасев, игру «Химки» — «Краснодар» — Алексей Сухой, матч ЦСКА — «Ростов» — Павел Кукуян.

22 ноября (пятница)

«Рубин» — «Акрон»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Дмитрий Семенов, Алексей Ермилов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Владимир Казьменко.

23 ноября (суббота)

«Оренбург» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Андрей Бутенко.

ЦСКА — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Юрий Баскаков.

«Химки» — «Краснодар»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Эдуард Малый.

«Спартак» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Алексей Тюмин.

24 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гвардис.

«Факел» — «Динамо» Москва: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Мацюра.

«Пари НН» — «Динамо» Махачкала: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Гончар.

После 15 туров РПЛ в турнирной таблице лидирует «Краснодар», который набрал 37 очков. Второе место занимает «Зенит» — 36 очков, третье — «Локомотив» с 34 очками. Далее идут московское «Динамо» (30), «Спартак» (28) и ЦСКА (27).

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Кирилл Левников
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И М О
1 Краснодар 15 32-7 37
2 Зенит 15 33-7 36
3 Локомотив 15 30-18 34
4 Динамо 15 31-17 30
5 Спартак 15 25-12 28
6 ЦСКА 15 24-10 27
7 Рубин 15 17-22 19
8 Ростов 15 20-26 17
9 Акрон 15 19-30 16
10 Пари НН 15 15-27 15
11 Динамо Мх 15 9-14 15
12 Кр. Советов 15 13-23 12
13 Химки 15 16-28 12
14 Факел 15 10-23 12
15 Ахмат 15 13-29 9
16 Оренбург 15 16-30 8
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21-й
тур
01.11 19:00
Динамо
Ростов
1
1
02.11 18:00
Зенит
Динамо Мх
2
1
02.11 18:00
Локомотив
Рубин
1
0
02.11 20:45
ЦСКА
Спартак
0
2
03.11 13:00
Акрон
Крылья Советов
2
0
03.11 15:15
Ахмат
Пари Нижний Новгород
0
2
03.11 17:30
Факел
Химки
1
1
03.11 19:45
Краснодар
Оренбург
4
0
09.11 14:00
Локомотив
Факел
2
1
09.11 16:30
Динамо Мх
Оренбург
2
1
09.11 19:00
Ростов
Химки
3
1
09.11 19:30
Динамо
Пари Нижний Новгород
3
1
10.11 13:00
Крылья Советов
ЦСКА
1
2
10.11 15:15
Спартак
Акрон
4
0
10.11 17:30
Ахмат
Зенит
1
2
10.11 19:45
Рубин
Краснодар
1
1
22.11 19:00
Рубин
Акрон
-
-
23.11 12:00
Оренбург
Зенит
-
-
23.11 14:15
ЦСКА
Ростов
-
-
23.11 16:30
Химки
Краснодар
-
-
23.11 18:00
Спартак
Локомотив
-
-
24.11 14:00
Крылья Советов
Ахмат
-
-
24.11 16:30
Факел
Динамо
-
-
24.11 19:00
Пари Нижний Новгород
Динамо Мх
-
-
30.11 14:00
Акрон
Оренбург
-
-
30.11 16:30
ЦСКА
Рубин
-
-
30.11 19:00
Ростов
Пари Нижний Новгород
-
-
01.12 14:00
Локомотив
Химки
-
-
01.12 16:30
Зенит
Крылья Советов
-
-
01.12 19:00
Динамо Мх
Факел
-
-
01.12 19:30
Краснодар
Спартак
-
-
02.12 19:00
Ахмат
Динамо
-
-
07.12 14:00
Спартак
Пари Нижний Новгород
-
-
07.12 16:30
Зенит
Акрон
-
-
07.12 16:30
Ростов
Крылья Советов
-
-
07.12 19:00
Динамо Мх
Рубин
-
-
08.12 14:00
Динамо
Химки
-
-
08.12 16:30
Факел
ЦСКА
-
-
08.12 19:00
Ахмат
Оренбург
-
-
08.12 19:30
Краснодар
Локомотив
-
-
28.02 00:00
Зенит
ЦСКА
-
-
28.02 00:00
Спартак
Оренбург
-
-
28.02 00:00
Ростов
Динамо
-
-
28.02 00:00
Краснодар
Крылья Советов
-
-
28.02 00:00
Ахмат
Рубин
-
-
28.02 00:00
Пари Нижний Новгород
Акрон
-
-
28.02 00:00
Динамо Мх
Локомотив
-
-
28.02 00:00
Химки
Факел
-
-
07.03 00:00
Крылья Советов
Акрон
-
-
07.03 00:00
ЦСКА
Химки
-
-
07.03 00:00
Динамо
Динамо
-
-
07.03 00:00
Локомотив
Ахмат
-
-
07.03 00:00
Факел
Зенит
-
-
07.03 00:00
Рубин
Спартак
-
-
07.03 00:00
Пари Нижний Новгород
Краснодар
-
-
07.03 00:00
Оренбург
Ростов
-
-
14.03 00:00
Спартак
Зенит
-
-
14.03 00:00
Ростов
Краснодар
-
-
14.03 00:00
Локомотив
Динамо
-
-
14.03 00:00
Рубин
Пари Нижний Новгород
-
-
14.03 00:00
Оренбург
Факел
-
-
14.03 00:00
Динамо Мх
Крылья Советов
-
-
14.03 00:00
Акрон
ЦСКА
-
-
14.03 00:00
Химки
Ахмат
-
-
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Статистика / Бомбардиры
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
И Г

Алексей Батраков

Локомотив

 		14 10

Джон Кордоба

Краснодар

 		11 8

Манфред Угальде

Спартак

 		15 8
Статистика / Бомбардиры
И П

Маркус Вендел

Зенит

 		13 8

Бителло

Динамо

 		13 6

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 		13 6
Статистика / Ассистенты
И Г+П

Алексей Батраков

Локомотив

 		14 16 (10+6)

Джон Кордоба

Краснодар

 		11 11 (8+3)

Эсекиэль Барко

Спартак

 		14 10 (5+5)
Статистика / Гол+Пас

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