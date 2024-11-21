Левников назначен на матч «Спартак» — «Локомотив»

Бригада судей во главе с Кириллом Левниковым назначена на матч «Спартак» — «Локомотив» в 16-м туре РПЛ.

Встречу «Оренбург» — «Зенит» рассудит Сергей Карасев, игру «Химки» — «Краснодар» — Алексей Сухой, матч ЦСКА — «Ростов» — Павел Кукуян.

22 ноября (пятница)

«Рубин» — «Акрон»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Дмитрий Семенов, Алексей Ермилов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Владимир Казьменко.

23 ноября (суббота)

«Оренбург» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Андрей Бутенко.

ЦСКА — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Юрий Баскаков.

«Химки» — «Краснодар»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Эдуард Малый.

«Спартак» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Алексей Тюмин.

24 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гвардис.

«Факел» — «Динамо» Москва: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Мацюра.

«Пари НН» — «Динамо» Махачкала: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Гончар.

После 15 туров РПЛ в турнирной таблице лидирует «Краснодар», который набрал 37 очков. Второе место занимает «Зенит» — 36 очков, третье — «Локомотив» с 34 очками. Далее идут московское «Динамо» (30), «Спартак» (28) и ЦСКА (27).