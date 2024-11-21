Судейство
Сегодня, 11:16
Бригада судей во главе с Кириллом Левниковым назначена на матч «Спартак» — «Локомотив» в 16-м туре РПЛ.
Встречу «Оренбург» — «Зенит» рассудит Сергей Карасев, игру «Химки» — «Краснодар» — Алексей Сухой, матч ЦСКА — «Ростов» — Павел Кукуян.
22 ноября (пятница)
«Рубин» — «Акрон»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Дмитрий Семенов, Алексей Ермилов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Владимир Казьменко.
23 ноября (суббота)
«Оренбург» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Андрей Бутенко.
ЦСКА — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Юрий Баскаков.
«Химки» — «Краснодар»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Эдуард Малый.
«Спартак» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Алексей Тюмин.
24 ноября (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гвардис.
«Факел» — «Динамо» Москва: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Мацюра.
«Пари НН» — «Динамо» Махачкала: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Гончар.
После 15 туров РПЛ в турнирной таблице лидирует «Краснодар», который набрал 37 очков. Второе место занимает «Зенит» — 36 очков, третье — «Локомотив» с 34 очками. Далее идут московское «Динамо» (30), «Спартак» (28) и ЦСКА (27).
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)