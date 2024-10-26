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Судейство

Сегодня, 16:22

Левников прикреплен к ЦСКА, Мешков — к «Факелу»

Александр Бобров
Шеф-редактор
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По странному стечению обстоятельств Кирилл Левников уже в третий раз в этом чемпионате получил назначение на матч с участием ЦСКА в качестве судьи. Всего у него девять игр.

Похожая ситуация была ровно год назад. Тогда у Левникова-среднего было восемь встреч в чемпионате России-2023/24 и четыре из них — с участием красно-синих.

А Виталия Мешкова прикрепили к «Факелу». Он в четвертый раз за последний месяц, с 27 сентября по 26 октября, в этом сезоне назначен на игру воронежцев в качестве судьи, ВАР и АВАР.

Мешков впервые отправлен на матч ЦСКА после 25 апреля этого года. Шесть месяцев назад он работал как ВАР в ходе встречи ЦСКА — «Спартак» (0:0) и не помог исправить ошибку Василия Казарцева, который ошибочно не удалил футболиста армейцев Мойзеса.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
26 окт, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Факел

ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
Виталий Мешков
Кирилл Левников

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