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Судейство

Сегодня, 21:12

Левников: «ЭСК РФС единогласно признала ошибочным пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»

Мария Гусева
«Спартак» — «Динамо».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Член Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС Николай Левников прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Динамо» на 84-й минуте матча 22-го тура чемпионата России со «Спартаком» (3:3).

«ЭСК признала, что в первом моменте с падением Зобнина нарушения правил не было, момент несложный, особенно с точки зрения просмотра на мониторе, сказал Левников в эфире «Матч Премьер». — В игре, согласен с Алексеем Николаевым, судье, может быть, было трудно увидеть все детали единоборства, но при подходе к монитору он должен был посмотреть, может быть, чуть дольше и убедиться, что контакт защитника с телом нападающего несущественный, падение игрока команды «Спартак» началось не от контакта, он сам подгибает ноги, складывается и падает. Не всякий физический контакт является основанием для назначения 11-метрового удара. Здесь комиссия единогласно признала, что судья ошибся, ВАР правильно его подзывал, он должен был изменить свое решение».

Главный арбитр матча Сергей Иванов в конце встречи назначил пенальти в ворота «Динамо» за фол защитника бело-голубых Эли Дасы против полузащитника «Спартака» Романа Зобнина. После подсказки ВАР и просмотра видео Иванов не изменил свое решение. 11-метровый реализовал форвард красно-белых Александр Соболев.

«Спартак» после 22 туров располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка. «Динамо» с 36 очками занимает шестое место.

В 23-м туре РПЛ «Динамо» примет «Пари НН» 15 апреля, «Спартак» в гостях сыграет с «Торпедо» в этот же день.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Николай Левников
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