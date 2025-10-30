Видео
Судейство

30 октября, 13:10

Левников назначен главным арбитром матча «Краснодар» — «Спартак», Чистяков судит игру «Зенит — «Локомотив»

Сергей Ярошенко
Кирилл Левников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны судейские бригады на матчи 14-го тура чемпионата России.

Главным арбитром матча «Спартак» — «Краснодар» назначен Кирилл Левников. Артем Чистяков будет работать главным судьей на матче «Зенит» — «Локомотив». Сергей Карасев рассудит ЦСКА и «Пари НН».

31 октября (пятница)

ЦСКА — «Пари НН»: судья — Сергей Карасев, Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Владимир Казьменко.

1 ноября (суббота)

«Рубин» — «Динамо» Москва: судья — Инал Танашев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Хамид Талаев; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Сергей Французов.

«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья — Герман Коваленко; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Александр Гвардис.

«Зенит» — «Локомотив»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Олег Соколов.

«Ростов» — «Акрон»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Алексей Стипиди, Екатерина Курочкина; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Андрей Иванов.

2 ноября (воскресенье)

«Оренбург» — «Сочи»: судья — Евгений Буланов, помощники судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Николай Иванов.

«Балтика» — «Ахмат»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Егор Болховитин, Максим Белокур; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Мацюра.

«Краснодар» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Александр Гончар.

160

  • Sinaron

    Овнищев, чем тебя так обидели румынские меньшинства? Ты при них начал шнурки завязывать? Не расстраивайся, просто мы с тобой не будем за руку здороваться )))

    31.10.2025

  • Борис Игоревич

    вот даже тут. между собой пишутся мясные. ты понимаешь? плнимаю. а ты? и я. да вме плнимают на сосом деле.. только не говорят. понимаешь? ещё бы! все ЭТО знают.. то есть это разговор шизоидов. таковы все мясные сплошь. шизофреники на разных стадиях. нормальных мреди свиней просто нету!

    31.10.2025

  • Борис Игоревич

    то есть вам добавить потому что вам добавить? а другим не добавить потому что неча? а ещё обижаетесь, когда над вами все смеются

    31.10.2025

  • Борис Игоревич

    а! читал у тебя... теперь понял намёк.. :grin: но так то, карл и роза - Рот фронт, они от отморозков из Спартака дистанцировались, брезговали.а в СССР уважали этих беспредельщиков.. песня ещё была пионерская " мы шли под грохот какнанады " перевод с немецкого. гимн этих террористов. там строчка есть " вперёд продвигались отряды спартаковцев юных бойцов". у меня сосед - дурачок конечно ( как и любой болела кб) доказывал всё, что это про болел свиней поётся, тк пионеры все за спам болеют. :stuck_out_tongue_closed_eyes:

    31.10.2025

  • Борис Игоревич

    прикинь, если крыльям или ахмату добавить очей, и они будут лидерами :grin: болелы ровно любого клуба могут тут такое предъявить.. вот чего мясные никак не поймут. все то им обязаны, все то их обижают. ну, сидите в обиженных на 5-10 местах. со вторым бюджетом. посмешище лиги.

    31.10.2025

  • Ю.Ю.

    Дмитрий! Хусаинов, в 90-е, был главным в матчах с участием Спартака 8 раз. Из них в 7-ми играх Спартак одержал победу. Это к тезису, что "За ВСЮ свою карьеру Хусаинов судил Спартак меньше, чем Вилков Зенит в одном сезоне". Но и это не самое главное. Как заявил Егор Титов, он давал Хусаинову 10 тыс. $, которые свистун так и не вернул и уверяет, что ничего не брал. Вот есть ли смысл Титову оговаривать Хусаинова...

    31.10.2025

  • Борис Игоревич

    гнобить поросей будут хотя бы за то, что они постоянно, без всяких доказательств, оспаривают честность чужих побед. вот и тут - тамошнему ЦСКА.. а что ЦСКА? гвк, ага? ваша лживая песенка 2000х ? клеветали на армейцев. потом на питерцев. лоби РЖД да, не поижилось. локо один раз только титул взял. потом один год был честный - ао версии хрюш. 17-й конечно. :grin: а потом опять понеслась.. вы - лжецы и клеветники. только за это вас и ненавидят.

    31.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Вот это я имею ввиду: "За ВСЮ свою карьеру Хусаинов судил Спартак меньше, чем Вилков Зенит в одном сезоне, а их было отнюдь не один. Ни в одном чемпионате его судейство не дало Спартаку никакого преимущества"

    31.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Да я знаю. В честь группы К. Либнехта и Р . Люксембург. Потому иногда и предлагаю переименовать Спартак в ФК им. Розы Люксемьург.))

    31.10.2025

  • Борис Игоревич

    ты про " чемпионства " спама в 90е , добытые в титанической борьбе с океанаии и асмаралами при тотальной поддержке судей и всего спорткомитета? не знаю, пахнут или нет. только свинки постоянно зачем-то вспоминают этот позор. :zany_face:

    31.10.2025

  • Борис Игоревич

    никогда название свинарни к римскому гладиатору отношения не имело. даже брехун раби признал таки, что брехня его кумира - врага народа и вора кольки про роман Джованьоли -ложь. на самом деле пищевик переименовали приказом, в честь немецкой ультралевой террористической организации Спартак.а колька послушно прогнулся, и слова не сказав. он вообще охотно исполнял все прихоти режима. это и спасло его от расстрела - на самом верху заступились за предателя. вот и носит хлев имя насильников и убийц, а свиньи рассказывают колькину сказку про гладиатора.. :pig::clown:

    31.10.2025

  • Борис Игоревич

    чего этого? чего добился спам в еврокубках? какой титул дают за выигрыш у клуба с марадоной в составе? орден героической свинки? у реальных топов РФ есть еврокубки. у середняка спама нет. и только то. да, когда спам имел бюджет больше чем у конкурентов вместе взятых, судей он не подкупал. правда, и вспоминать те "титулы"постыдиться только.. но порося только это и делают. а вот когда газик, получив с осетинских бандосов приличных денег, натянул свинок, вот тогда и начали ресурс включать. судейский беспредел - 96-99 гг. такого подсуживания не знал даже чемп СССР, насквозь расписаный и договорной. кстати, и за него клоуны из хлева не постеснялись себе звездулек нарисовать. :pig::clown:

    31.10.2025

  • Lars Berger

    1967.

    31.10.2025

  • zenit20252025

    Ты подонок-гей! В матче три пенки железных корячились, а поставил только одну. Вшивое цээска не умеет играть без фолов в своей штрафной.

    31.10.2025

  • AleSSio87

    значит Кранодару не выиграть у Спартака - 999%!!

    30.10.2025

  • sergey stepanov

    О чём уже договорились спорющие, Левников будет топить Краснодар или Спартак?

    30.10.2025

  • Ю.Ю.

    Это понятно. Понятно даже, почему вы так в это уверовали. Мне просто было интересно узнать, есть ли такой свистун, к которому у вас не было бы вопросов по судейству? Или вы все матчи выигрываете вопреки судейскому произволу. Вообще все.

    30.10.2025

  • lenin.vowa2018

    зачем такой судья нужен газпромовскому РФС? Как тогда для ляксейборисыча делать приятное? Он что, должен приходить в ложу и видеть как его Зенит проигрывает? Тогда же кресла под кое-кем в Газпроме зашатаются, а РФС рискует снова остаться без финансирования, как при Капелло в сборной, которому ГП просто перестал платить зарплату. Хотя договор подписал Мутко.

    30.10.2025

  • zg

    Да пофиг на него!За Честную игру и пусть победит сильнейший!

    30.10.2025

  • Ю.Ю.

    Что именно? Что в этом списке много питерских судей?

    30.10.2025

  • ровнов

    Как бакланы крыльями по хлопали. Если будут отвечать, то признают, что Зенит Бакланы.

    30.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Всегда готов . Питер говорит -Спасибо.))

    30.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Хорошо . Не визжите . Опасаетесь.))

    30.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    А ты врач ?

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    Обе хороши :)

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    Оно и видно :)

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    Ты больной, чесно :) Сколько лет?...

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    Левников = п ... до... раз, два, три... Чтоб ему никогда хлеба не кушать, кланяющемуся...

    30.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я за ХОВУ!

    30.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Кто бы говорил, Петушне пенку в ворота ЦСКА поставил продажный судейка и украл победу!

    30.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Чистый будет свистеть в пользу ЛОКО!

    30.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Юлий, а ведь Вова Ленин дело говорит.

    30.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ну, что ты опять разошёлся сегодня, Марк! Ведь статистика же это обоюдная штука))). Ты же знаешь все ваши фиаско.

    30.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Марк, а как же там с линиями Медведева? Вроде не только же Спартак страдает?

    30.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ты глиномес, жди Искандера падаль.

    30.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Марк, мы не визжим, а лишь ждём неизбежно надвигающихся на нас событий. Мы же - гладиаторы!))). А настоящие гладиаторы знают девиз : "Смерть улыбается нам всем. Мы лишь можем улыбнуться ей в ответ".

    30.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Это мы как-нибудь обсудим с тобой обязательно). Привет Питеру!

    30.10.2025

  • vladmad_75

    Ну собсно с назначением Чистякова всё уже ясно. Просто так что ли на карточки нас сажали?

    30.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Спартак любит по жестче. 0-7,1-7, 0-5. 0-0-6, 1-18 Так что талое мороженое это мелочь.

    30.10.2025

  • ровнов

    Как у Вас Дзюбой отношения?

    30.10.2025

  • sargon

    согласен... как то жестко)))

    30.10.2025

  • Ю.Ю.

    Заметь, не я начал.

    30.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Талое мороженое ...... ээээээ ..... это какие то ассоциации с протухшим Спартаком?

    30.10.2025

  • sargon

    Вы забыли добавить про духовного наставника Зенита который детей трахал... Одни 150 купили... другие забрали лидера у Динамо за бешеные деньги а потом купили за 100мультов двух игроков)) как по мне второй подход лучше... но что есть то есть Все хватит грязными тряпками кидаться... не люблю такие дискусию хорошего вечера вам

    30.10.2025

  • sargon

    что бы тебе под водочку принесли талое морожное))))

    30.10.2025

  • ровнов

    Педераст румынский, это ваша задняя часть бегает здесь. И заметь, пидор, не я это начал.

    30.10.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Гаденыш судит. Ждем кк и левого пеналя

    30.10.2025

  • Питерский пёс

    дураку с инициалами не докажешь, да и не надо, там дерево

    30.10.2025

  • Ю.Ю.

    Ничего нового. Всё, как обычно. У Спартака всё честно, у Зенита всё куплено. Даже бромантан подсунули люди из Газпрома. И легионеров понакупали уже более 150, при том, что другие и до 100 ещё не дотянули. И регламент по ходу чемпионата переписывали под КБ. Но и всё это происки недругов. А Спартак остаётся вне подозрений.

    30.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Кричи громче . Вас со дна , плохо слышно.)

    30.10.2025

  • sargon

    Награждают один клуб... который с приходом Газпрома с катушек слетел.

    30.10.2025

  • sargon

    То есть по вашему мнениею у Спартака было больше денег чем у Динамо М... Динамо К.. ЦСКА? не говоря о покровителях А комлексы Спаратка у вас наглядно... даже говорить об этом не хочется.... Если ваш Зенит позорться из года в год своими дутыми куплеными чемпионствами.. не надо туда тащить Спартак... особенно времен СССР

    30.10.2025

  • Ю.Ю.

    Каждый будет рад наградить негативными эпитетами кого угодно, лишь бы самим не прилетело.

    30.10.2025

  • sargon

    Достаточно по общатся с болельщикам других команд...

    30.10.2025

  • Ю.Ю.

    Достаточно пересчитать их титулы со времён СССР и вопрос отпадёт сам собой. И уже после этого можно будет обсудить комплексы.

    30.10.2025

  • sargon

    Про появление формулы... которая связана с тем что Спартак самый титулованным клубом

    30.10.2025

  • Ю.Ю.

    Факты про первый чемпионат? Зачем?

    30.10.2025

  • sargon

    факты? или снова комплексы

    30.10.2025

  • Ю.Ю.

    И много ли народу успели опросить?

    30.10.2025

  • Ю.Ю.

    заметь, большая часть из перечисленных - питерские! ---------------------------------------------------------- С этим не поспоришь. На что только не согласишься, дабы пробиться в судейский корпус. Не горячись по поводу любви. Получать удовольствие от игры Папаева и Гаврилова, Черенкова и Хидиятуллина, Кулькова и Мостового, это вовсе не любовь к Спартаку. Любить можно только своих. И про народность не надо. В смысле не надо другим навязывать название, которое вы для себя сами и придумали. Видел матч Спартака в 87-м, когда Фёдор забил 100-й мяч в карьере?

    30.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Как российским футболом стали якобы "руководить" такие дилетанские ставленники свыше - как Мутко, Дюков, так в футболе выжили всех профессионалов именно в футболе. Дилетанту всегда проще и привычнее существовать в союзе с такими же дилетантами. Судейство только одна из составляющих частей футбола. Проблемы с проплаченным судейством за немалую сумму мзды, существуют в российском футболе все сезоны.

    30.10.2025

  • sargon

    Не хочу что бы этот приклони коленно подсуживал Спартаку... нужна честная победа

    30.10.2025

  • sargon

    За языком надо следить... чмошных клуб у нас в стране один и это Зенит... кого не спроси за пределами Питера.. все поливают говном этот ЧМОШНЫЙ клуб...

    30.10.2025

  • lenin.vowa2018

    заметь, большая часть из перечисленных - питерские! :joy: А потом ваши обижаются что Спартак - народная команда, которую все любили, а не позорили как сейчас Зенит.

    30.10.2025

  • ровнов

    А руку Халка не помните. Как Зенит с Уралом на БакланАрене выигрывал. при Миллере, как Дзюбе офсайдные линии рисовали.

    30.10.2025

  • lenin.vowa2018

    придурок, матчасть изучил бы сначала, прежде чем повторять дебильные вымыслы. За ВСЮ свою карьеру Хусаинов судил Спартак меньше, чем Вилков Зенит в одном сезоне, а их было отнюдь не один. Ни в одном чемпионате его судейство не дало Спартаку никакого преимущества, отрыв и без него был слишком велик. Спартаку не было смысла кого-то подкупать, он не виноват что ваши Зениты были уровня пердива, а он на равных играл и обыгрывал, выбивая из КЧ чемпионов Англии, Испании и Италии с Марадоной в составе. Когда Зенит этого добьется - тогда и рот открывай.

    30.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    И ни кто не встанет на защиту Спартака . Потому что он чмошен , и на хрен ни кому не нужен ))

    30.10.2025

  • Ю.Ю.

    кто больше заплатит, тому и подсуживает... ------------------------------------------------ Эта формула появилась одновременно с первым чемпионатом СССР. Именно поэтому Спартак и является самым титулованным клубом страны.

    30.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Уровень тушинского пассива Лукойла ниже нимимальной планки судейства футбольных матчей. Вот и нету достойных такого никакого уровня.

    30.10.2025

  • Loel1

    Таких судей самих судить надо!

    30.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    И чем более развытые технологии. Захотел так линию офсайда провел , захотел этак. )) А страдает всегда Спартак . Раньше прочитал Сов. Спорт , и веришь. А теперь у каждого свое мнение .))

    30.10.2025

  • lenin.vowa2018

    на болельщиков-идиотов, думающих что они какую-то роль в этом играют, он нассали с вип-трибуны. Все это ради удовольствия нескольких жирных морд, все знают каких.

    30.10.2025

  • _моро

    пшелвж_пу, свинота, с подобными тебе общаться не вижу смысла еще одна вата с "чей крым" вместо мозгов...

    30.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Я ко всем честен .

    30.10.2025

  • lenin.vowa2018

    спасибо что честно отметил правду.

    30.10.2025

  • lenin.vowa2018

    как говорится свое не пахнет. А их чашки наполнены своим до краев!

    30.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    1. Вранье.Спартак визжит громче и жалостливее 2 . Вы то еще до матча визжать начинаете.

    30.10.2025

  • lenin.vowa2018

    почитай паблики после поражений Зенита! Визга громче не бывает! Спартаковцы то уже привыкли к предвзятому судейству.

    30.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Это интересно что я понимаю.? И тебе здоровья .)

    30.10.2025

  • george64

    Пусть судит честно. Но тогда это будет не Левников.. ))

    30.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    А сколько ему добавили ? И сколько у Спартака отняли ? Это вопрос.))

    30.10.2025

  • lenin.vowa2018

    тоже убежден что его "ошибки" это не от низкой квалификации, а ангажированности. Всю свою судейскую карьеру он засуживает Спартак как может, напомню что даже в чемпионском сезоне Спартака он в игре против Крыльев сделал результат 0-4! :hugging: В игре с Краснодаром он поставлен перед жестоким выбором - как судить? Или помогать Краснодару, конкурентам земляков- Зенита, или в пользу ненавидимого им Спартака? ? Я думаю он навыдает кучу карточек, а то и удалений, чтобы Спартак в следующем матче с Ахматом остался без ведущих игроков.

    30.10.2025

  • george64

    Не только.. Но если и в прошлом сезоне это можно было назвать беспределом, то что говорить о нынешнем? В том году Зенька при всей судейской поддержке умудрился профукать золото. Чего только стоят подарки дома в 6 очков Самарской области.. И это в год столетия, пусть и придуманного.. Так что в этом году судьи начали с места в карьер, потеряв последние остатки стыда и совести..

    30.10.2025

  • lenin.vowa2018

    кто больше заплатит, тому и подсуживает. А так как его по-прежнему ставят на рейтинговые игры, то речь не о плате, а об указаниях сверху, от дюковского РФС. Это же Россия, сначала Вилкова ставили на все важные игры Зенита, когда его имя стало одиозным и его отстранили пожизненно - эта роль была отдана С.Иванову. Когда из-за работы в игре с эпизодом Кришито - Промес и этого убрали пожизненно, решили что таким "нужником" будет не один "козел продажный", а несколько самых беспринципных по очереди.

    30.10.2025

  • Shaun Murphin

    Зато Танашев есть , не знаю , правда , кто это. Мажич откуда-то их вытаскивает.

    30.10.2025

  • fan_89

    После матча ЦСКА - Спартак Чистякова вообще к судейству подпускать нельзя

    30.10.2025

  • ровнов

    Судя по комментариям, Зенитовцы в беспокойстве.

    30.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    До этого времени вонь смердящих бомжей ещё не уляжется, так что жаренную свинину в воскресенье никто не почувствует.

    30.10.2025

  • Сергей Фесенко

    А что кроме Чистякова ни кого нет?? Он уже 5 матч будет судить.... Где Иванов например Кукуян ..

    30.10.2025

  • Ю.Ю.

    Не только Хусаинов. И Безубяк, и Иванов Н., и старшие Левников и Лапочкин, и Чеботарёв, и Гусев, и Бутенко. Но упоротые лумумбовцы скажут, что просто Спартак был сильнее остальных. А вот Зенит сильнее соперников быть не может.

    30.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Свой на пол-шестого олизывай .. без сольдо и соли

    30.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Самый хитрый из армян - Пашка Кукуян .. и только глав.телевизором? Видать не поделился сколько надо мздой. Скрысятничал.

    30.10.2025

  • sargon

    не забудь принесии за мой столик

    30.10.2025

  • Топотун

    На Спартак Топа не поставит не сольдо !

    30.10.2025

  • Мишандос

    вообщем нытье сплошное мясное

    30.10.2025

  • Мишандос

    а чашка копа дель попа пахнет?

    30.10.2025

  • Мишандос

    Сухой показал кто у нас всем заправляет в этом туре, в прошлом сезоне телята показали кто всем заправляет, так что не надо фантазий уважаемый

    30.10.2025

  • Мишандос

    Хусаинов им насудил на 100 лет вперед)))

    30.10.2025

  • kot Begemot

    Чистяков - судья продажная, то он разрешает краснодарским костоломам безнаказанно бить по ногам Зенит, и в итоге Краснодар нахаляву выигрывает, то ставит спорный пеналь в пользу Зенита. Хрен его знает, чего от него ожидать...

    30.10.2025

  • Кудрявый мальчуган

    Свинина отжаренная. 1. Включить телевизор в воскресенье в 19-30.....

    30.10.2025

  • sargon

    Вот будет номер. Когда этот любитель приклонятся)) удалит Станкевича )) сербу надо траву успокаивающую перед матчем курнуть )) не знаю кому будет помогать судья. По факту Краснодар как команда сильней сборной солянки Спартака.

    30.10.2025

  • Ю.Ю.

    Не знаю... Судьи, сколько я смотрю футбол, косячили всегда. Просто, когда они ошибаются в пользу соперников, это всегда более явно бросается в глаза. И надолго запоминается))

    30.10.2025

  • sargon

    аж кушать захотелось )))

    30.10.2025

  • Кудрявый мальчуган

    Свинина жареная. 1. Свинину промыть под холодной водой, порезать на порционные куски и поперчить. 2. Сковороду слегка смазать растительным маслом и хорошо раскалить на огне. 3. Выложить на сковороду куски свинины. 4. Обжарить мясо с одной стороны до образования румяной корочки (5–6 минут). 5. Перевернуть кусочки свинины и также обжарить с другой стороны (можно ещё раз перевернуть, обжарить 1–2 минуты). 6. Посолить. 7. Выключить огонь, накрыть сковороду крышкой и дать мясу постоять 5–7 минут.

    30.10.2025

  • Sinaron

    Номерной, ты ничего не перепутал? Кто такой Зенька и почему я должен за ним следить?

    30.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    У него такая форма стёба над Спартаком и всем, что с ним связано))). Троллинг - его кредо. Но понимает он точно всё. Только не признает это никогда. Вот такой у меня есть добрый друг, из Питера. Здоровья ему, и хорошего настроения!

    30.10.2025

  • sargon

    Интересно. Семакао снова будет ныть про судейство? Имея самый дорогой состав и Дюкова в руководстве :joy::joy::joy:

    30.10.2025

  • george64

    Сомневаюсь, что он что-то понимает. Ну просто ни в одном его комментарии я этого не видел. И я уже не говорю о том, что его гложет, не побоюсь этого слова, совесть. )))

    30.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Мне одному только кажется, что этот сезон особенно подчеркивает проблемы нашего судейского корпуса?

    30.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Абсолютно точно))). И мой дорогой друг из Питера, Марк, это понимает)). Он просто любит разные обсуждения)))

    30.10.2025

  • Ю.Ю.

    Нет в нашем футболе судьи, которого по меркам КБ можно было бы считать достойным для обслуживания матчей Спартака. Раньше, в 90-е, таких было много, теперь нет никого(((

    30.10.2025

  • george64

    А куда ему добалять -то еще?. Разве мало добавили? Смотрите, от жадности лопнете.

    30.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ты, какел, про какую Родину здесь царапаешь? Защитник, твою мать. Что у Зенита так всё туго с болельщиками, что даже таких хохлопитеков принимают)))).

    30.10.2025

  • george64

    Это не твое дело. Следи за Зенькой своим и радуйся, как его тянут, одновременно топя конкурентов. Ведь в этом сезоне бразилы не вошли в сезон, разленились.. Значит, надо помочь.. ))

    30.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ну я и говорю . Пинают Спартак . Пинают все кому не лень .Не уважают совсем.)) А можно и Зениту очков добавить ? А то как не честно получается .))

    30.10.2025

  • george64

    С нашей игрой мы сами разберемся.. Да даже при такой игре добавить Спартаку несколько очков, отнятые судьями только с начала этого сезона, и где будет Спартак?. То-то же..

    30.10.2025

  • Sinaron

    Хватит ныть и стенать.

    30.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Как " с какого" ?))) Да с ваших же комментариев . Пинают Спартак . Топят . Лодку журналюги раскачивают . Что мы вотворяем с нашим футболом ? А что мы вытворяем ? Это мы назначаем в Спартак руководство ? Покупаем ему Абен всяких ? Спартак сам себе открывает кингстоны . ))

    30.10.2025

  • george64

    А зачем их покупать? Они и так принадлежат Газпрому душой и телом.

    30.10.2025

  • george64

    А с какого это очередь Спартака? Только потому, что питерские узурпировали власть в футболе? И до Гвк никого не облизывали, не ври. Но даже тамошнему Цска до вас нынешних далеко. Это же позор позорный, что вы вытворяете с нашим футболом. И все это ради болельщиков одного города..

    30.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Понимаешь в чем дело , всегда есть тот клуб , который облизывают. И есть который пинают все кому не лень. Сейчас пинают Спартак . Очередь его.))

    30.10.2025

  • george64

    Согласен. Ну тут как посмотреть.. Для кого-то он - образец судейства. Ибо правильно выполняет поставленные задачи. ))

    30.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Мы вместе .))

    30.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Не, не пахнут. А чем должны пахнуть ? А вам стало быть можно рассуждать ? На каком основании ? Что когда то были самой популярной ? Или народной ? ))

    30.10.2025

  • marchela13

    Спасибо за правильное понимание.

    30.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ну так то -да . Ты прав. Но когда то . Давным давно . В общем я по привычке .))

    30.10.2025

  • george64

    Не боимся.. Но предполагаем результат. Который основан не на пустом месте. Кто у нас всем заправляет? Правильно.. А какой клуб у них самый ненавидимый? Тоже верно. Так что не вам, питерским, рассуждать о судействе. Пока вас тянут и облизывают - радуйтесь. Ведь бутафорские чашки не пахнут, правда?.

    30.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Дорогой друг! Мы говорим о разных качествах данного "судьи". Я говорю о честном судействе, в котором он выглядит не лучшем образом с точки зрения своих профессиональных обязанностей.

    30.10.2025

  • marchela13

    Нашел гладиаторов,поросята.

    30.10.2025

  • _моро

    потому что не приподнять ему жопу, чтобы бежать свою родину защищать, отсюда вывод - 1. либо ссыкло позорное, 2. либо жопа слишком толстая. выбрал второе

    30.10.2025

  • george64

    Вот тут не соглашусь. Левников - качественный судья.. Поэтому его и ставят на матчи, где он прекрасно знает, что нужно делать. И делает безупречно. Не, ну не так безупречно, чтобы без следов, зрячие и понимающие все равно все видят. Но делает это не так топорно, как Сухой в последнем матче.

    30.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Прочитал комментарии. Только болельщики Спартака боятся судей. Не по спартаковски как то . Не по гладиаторски .))

    30.10.2025

  • george64

    Ну, тут все ясно. К бабке не ходи. )) Чистяков Зенитушку оближет и вытянет. А вот пошто палача Левникова назначили?.. Стало быть, кого-то убивать будет.. Вот только кого? Выгодно убить Краснодар.. Но, с другой стороны, как же хочется в очередной раз поиздеваться над Спартаком.. Что же победит, эмоции или разум? Посмотрим..

    30.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Не надо искать Хову в судейской . Он сам придет.))

    30.10.2025

  • Ю.Ю.

    Прошу прощения. Лопухнулся с Крыльями.

    30.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    С какими Крыльями? Причем здесь они?

    30.10.2025

  • Ю.Ю.

    А что в матче с Крыльями не так было?

    30.10.2025

  • m_16

    Именно так. У нас же в чемпионате все судьи куплены Газпромом. Зениту же прям офигенно выгодно будет, если Краснодар выиграет :)))

    30.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Очень сложный вопрос. У меня на него нет ответа. Так получилось, что конкретно за Левниковым удалось проанализировать несколько эпизодов в рядом стоящих играх. Отсюда и вывод. Левников - слабый судья, с низкой квалификацией, который не должен судить матчи такого уровня.

    30.10.2025

  • Ю.Ю.

    А есть в ПЛ судья, к которому нет вопросов по одинаковой трактовке правил?

    30.10.2025

  • А где Субулька?

    слушайте товарищи форумчане, за что минусити статью, там только официоз. вот вам всем теперь есть о чем поговорить, я Ярошенко обидно.

    30.10.2025

  • Kiril1Yrich

    надеюсь, левников помнит, что все петербуржцы, в данный момент "с децства за свинтак!"

    30.10.2025

  • Sinaron

    Почему толстожопое?

    30.10.2025

  • Sinaron

    Овнищев, я тебе разрешаю ещё один дизлайк поставить ))) Не устал бегать за мной?

    30.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ты какел куда лезешь?

    30.10.2025

  • КубаньКраснодар

    Левников залог пройгрыша Спартака,ещё и удалит обязательно кого нибудь

    30.10.2025

  • _моро

    все ждут ховку-шизика) щас толстожопое ссыкло расскажет нам все про дюкова)

    30.10.2025

  • _моро

    не ной

    30.10.2025

  • légionnaire

    Левникову должен помогать Мешков на ВАР. Хотя в данной ситуации думаю нелюбовь к Спартаку будет перекрыта жаждой притормозить Краснодар

    30.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Когда воочию наблюдаешь подряд две игры с участием Левникова, то видишь (не додумываешь, а именно видишь), что этот судья одинаковые эпизоды трактует по-разному. И отчего-то не в пользу команды, за которую я болею. Вопрос: почему так происходит? Таким образом понятно, почему я написал этот пост.

    30.10.2025

  • Ю.Ю.

    При судействе Чистякова Зенит ни разу не проиграл! --------------------------------------------------------- При судействе Чистякова Локомотив ни разу не проиграл! --------------------------------------------------------- Но, при желании, и тут можно подвести "базис")))

    30.10.2025

  • sidnet78

    А где Вера,наша, Опейкина?

    30.10.2025

  • Sinaron

    Хова, это заговор?

    30.10.2025

  • Sinaron

    Ждать нужно от команды и тренера.

    30.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ничего хорошего от Левникова не жду.

    30.10.2025

  • zg

    В этом сезоне судейство в принципе сравни русской рулетке,так что по барабану!

    30.10.2025

  • Gordon

    Хова и его "коллеги", настал ваш час )

    30.10.2025

