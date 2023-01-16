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Сегодня, 09:36

«Левски» хотел сыграть с российскими клубами в цветах украинского флага

Мария Гусева
Болельщики ФК «Левски».
Фото Global Look Press
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Болгарский «Левски» рассматривает возможность сыграть товарищеские матчи с российскими клубами в цветах украинского флага — в синих футболках и желтых шортах, сообщает RT со ссылкой на Sportal.

На учебно-тренировочных сборах в ОАЭ «Левски» должен был провести три встречи с командами из России — с «Краснодаром» 17 января, со «Спартаком» 22 января и с «Уралом» 31 января. Ранее «Краснодар» объявил об отмене матча с болгарским клубом.

Болельщики «Левски» протестовали против того, чтобы команда проводила товарищеские матчи с российскими клубами.

Традиционная форма софийской команды — полностью желтая или полностью синяя.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: RT
Футбол
ФК Краснодар
ФК Левски
ФК Спартак (Москва)
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