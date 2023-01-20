«Левски» отказался от матча со «Спартаком» под давлением правительства Болгарии

Сегодня, 19:58
Как стало известно «СЭ», болгарский «Левски» отказался от товарищеского матча со «Спартаком» на сборах в ОАЭ под давлением со стороны правительства страны.
Болгары готовы были играть с московской командой, контракт на матч был подписан. Еще накануне никаких предпосылок для отмены игры не было. Однако внешние факторы вынудили руководство «Левски» отказаться от проведения встречи с российской командой.
Сегодня, 20 января, «Левски» известил «Спартак» об отказе от товарищеского матча, который должен был состояться 22 января в Дубае.
«Спартак» проведет товарищеский матч с клубом АГМК из Узбекистана вместо игры с «Левски».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования