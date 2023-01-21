«Левски» в письме «Уралу» назвал причину отказа от товарищеского матча

Контрольный матч «Урал» — «Левски» на тренировочных сборах в ОАЭ был отменен из-за давления болгарских болельщиков на клуб, сообщает пресс-служба уральской команды.

Игра должны была пройти 31 января на сборах в ОАЭ, позже болгарский клуб сообщил, что матч не состоится.

«В официальном письме сказано, что встреча в Дубае отменяется «из-за общественного давления на «Левски», прежде всего со стороны болельщиков». Команда из Софии просит с пониманием отнестись к ее решению и выражает надежду на то, что обязательно встретится с «Уралом» на футбольном поле в будущем», — написано в сообщении пресс-службы «Урала».

Ранее «Левски» также известил «Спартак» об отказе от товарищеского матча на зимних сборах в ОАЭ. Московская команда сыграет против АГМК из Узбекистана.