Личка о победе «Динамо» над ЦСКА в Братском кубке: «Для молодых игроков это большой опыт»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над ЦСКА в BetBoom Братском кубке.

В воскресенье, 9 июля бело-голубые разгромили ЦСКА (6:3) на своем поле и выиграли у армейцев по сумме двух встреч (11:3).

— Очень рад, что наши молодые футболисты и игроки ЦСКА смогли сыграть на таком стадионе, — сказал Личка. — Было много болельщиков. Для молодых игроков это большой опыт и школа. Это их будущее. Я очень рад. Мне очень понравилась тренировочная база клуба. Надо сказать, что все на высоком уровне. Сейчас надо работать и радовать болельщиков очками в чемпионате.

— К Рыкову и Кураньи пригляделись бы?

— Да! Почему нет? Еще и Ролана можно включить (обращается к Гусеву). Видеть на поле Кураньи и Рыкова было приятно для болельщиков.

Марцел Личка возглавил «Динамо» 22 июня. Чех подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года.