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Сегодня, 08:30

Личка: «Хочу, чтобы Оганесян остался в «Оренбурге»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о будущем нападающего Степана Оганесяна.

«Для меня Оганесян — талантливый игрок. Он молодой, надо работать и показывать себя. Он сейчас в аренде. Когда меня попросят сказать мое слово, я скажу, что мне интересно работать с этим игроком. Если будет возможность его оставить, то я хочу, чтобы он остался в команде», — сказал Личка «СЭ».

В 2019 году Оганесян стал игроком «Спартака». С лета 2022 года 21-летний футболист выступает за «Оренбург» на правах аренды. В текущем сезоне он провел 20 матчей в составе оренбуржцев во всех турнирах, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Марцел Личка
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