Личка назвал игроков «Оренбурга», которые могут покинуть команду в летнее трансферное окно

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, что летом 2023 года команду могут покинуть восемь игроков.

«Сейчас в «Оренбурге» примерно восемь игроков, которые могут летом уйти. Они хорошо показали себя в Премьер-Лиге, продемонстрировали отличное качество, поэтому будут востребованы на рынке. Такие игроки, как Мансилья, Флорентин, Дима Воробьев, Эктов, Аюпов и другие. То есть это не только аргентинцы, но и российские футболисты. Думаю, плюс-минус восемь человек могут нас покинуть. Как бы мы не хотели всех отдавать, может быть такое, что они уйдут. Понятно, что мы не хотим этого, но я думаю, что некоторых игроков точно будет тяжело удержать. Конкурировать с более сильными в экономическом плане командами очень трудно. И все это понимают», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

На данный момент «Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 26 матчах.