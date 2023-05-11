КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:50

Личка назвал игроков «Оренбурга», которые могут покинуть команду в летнее трансферное окно

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, что летом 2023 года команду могут покинуть восемь игроков.

«Сейчас в «Оренбурге» примерно восемь игроков, которые могут летом уйти. Они хорошо показали себя в Премьер-Лиге, продемонстрировали отличное качество, поэтому будут востребованы на рынке. Такие игроки, как Мансилья, Флорентин, Дима Воробьев, Эктов, Аюпов и другие. То есть это не только аргентинцы, но и российские футболисты. Думаю, плюс-минус восемь человек могут нас покинуть. Как бы мы не хотели всех отдавать, может быть такое, что они уйдут. Понятно, что мы не хотим этого, но я думаю, что некоторых игроков точно будет тяжело удержать. Конкурировать с более сильными в экономическом плане командами очень трудно. И все это понимают», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

На данный момент «Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 26 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glavny-j-trener-orenburga-nazval-igrokov-kotory-e-mogut-pokinut-komandu-v-letnee-transfernoe-okno/
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Марцел Личка
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Игра «Милана» — катастрофа. Как же жаль, что против «Интера» в ЛЧ бьется не «Наполи»
Медведев снова жалуется на размеры корта. Справедливы ли обвинения россиянина?
Актера Смольянинова включили в перечень террористов и экстремистов
Кандидат в президенты Турции Индже отказался от участия в выборах
Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы в 2023 году
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Таранов признался, что всю карьеру мечтал играть на другой позиции

Шелия рассказал о премиальных в «Ахмате»