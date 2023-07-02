Личка назвал Кучерова своим любимым хоккеистом

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, кто его любимый игрок в НХЛ.

— Какую команду чаще выбираете, когда играете в НХЛ на приставке?

— Сейчас моя команда — это «Бостон». Очень часто играю за «Тампу-Бэй», так как там Кучеров играет. Он мой любимый игрок, — сказал Личка.

30-летний Кучеров дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Лайтнинг». Россиянин выступает за «Тампу-Бэй» с 2018 года.

«Динамо» 22 июня объявило о назначении 45-летнего чешского специалиста новым главным тренером команды. Ранее он возглавлял «Оренбург».