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Сегодня, 16:42

Личка назвал лучшего игрока и лучших тренеров РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка выделил лучшего игрока и лучших тренеров нынешнего сезона РПЛ.

«Лучший игрок — кто-то из «Зенита». Например, Малком, который много забивает. По тренеру тяжело сказать. Понятно, что Сергей Семак пять раз взял чемпионство, он держит раздевалку. Это тяжело — когда у тебя 25 игроков сборны и кто-то не играет, это непросто. Хорошая работа Абаскаля, в первом круге вообще отлично. Карпин тоже — игроки молодые, 22-23 года», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

«Зенит» досрочно, за четыре тура до конца нынешнего сезона стал чемпионом России. В 29 турах подопечные Сергея Семака набрали 67 очков, а у их ближайшего преследователя — ЦСКА — в активе 55 очка. Питерский клуб теперь является действующим пятикратным чемпионом России. Сергей Семак возглавил сине-бело-голубых летом 2018 года, и с того момента «Зенит» не отдает никому чемпионство в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glavny-j-trener-orenburga-lichka-nazval-luchshego-igroka-i-luchshih-trenerov-rpl/
Малком Филипе (Малком)
Сергей Семак
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ФК Оренбург
Марцел Личка
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