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Сегодня, 22:42

Личка назвал праздником победу «Динамо» над «Зенитом»

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил победу над «Зенитом» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча проходила в воскресенье на «ВТБ Арене» и завершилась со счетом 1:0 в пользу бело-голубых.

— Победа над «Зенитом» — это праздник, потому что сегодня «Зенит» показал свою силу. Сейчас надо признать, что до момента с нашим голом у соперника все было под контролем, он владел мячом, искал дыры в нашей обороне. В защите у нас была дисциплина. У нас получалось закрывать игроков атаки «Зенита». Но в первом тайме мы не были опасными, мы были пассивными. Во втором тайме попробовали поменять тактику, старались натягивать игру, забегать за спину соперника. И мы стали лучше действовать между линиями и владеть мячом. Гол придает сил, когда ты бегаешь за мячом, это тяжело.

После 26 туров РПЛ «Динамо» занимает 3-е место, набрав 47 очков. У «Зенита» пока первое место и 50 баллов.

(Софья Грецкая)

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Марцел Личка
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