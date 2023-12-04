Личка: «Смолов — звезда российского футбола и один из лидеров «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о конкуренции форвардов бело-голубых Федора Смолова и Константина Тюкавина.

33-летний Смолов заменил Тюкавина, забившего победный гол, во втором тайме матча против «Рубина» (1:0) в 17-м туре РПЛ.

«Смолов — звезда российского футбола и один из лидеров «Динамо». Мне нравится, как он ведет себя в команде. Я рад, что в нашей команде есть и Смолов, и Тюкавин, и их можно заменять друг другом. Хорошо, когда есть конкуренция. Она нужна им. К примеру, Тюка может провести отдельно не очень игру, я могу дать шанс во втором матче, но потом выходит Федя, если он играет хорошо — Тюка будет сидеть. Все очень просто», — сказал Личка на пресс-конференции.

В текущем сезоне Смолов провел 21 матч за «Динамо», забил 5 мячей и сделал 4 результативные передачи.