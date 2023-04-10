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10 апреля, 23:45

Личка назвал тренера РПЛ, который сумел его перехитрить

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга», чех Марцел Личка рассказал, какой тренер из РПЛ сумел его перехитрить.

«Есть в РПЛ тренер, который смог меня перехитрить? Однозначно Игорь Осинькин. Речь о нашем последнем матче с «Крыльями Советов». Я ожидал, что они будут играть 4-4-2 с Сычевым впереди. Но они вышли 3-4-3. Рахманович постоянно прессинговал Веру. Бейл играл против Мансильи. У Горшкова была задача постоянно выходить на Эктова. Я реально не ожидал, что они сыграют против нас 3-4-1-2. Вообще, главное — уметь реагировать на подобные моменты», — приводит слова Лички Sport24.

После 22 туров «Оренбург» занимает 8-е место в таблице РПЛ, имея 33 очка в активе.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-10-chekh-lichka-nazval-trenera-rpl-kotoryy-sumel-yego-perekhitrit
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РПЛ
ФК Оренбург
Марцел Личка
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