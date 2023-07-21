Личка назвал заслуженной победу «Краснодара» над «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:3) в матче первого тура РПЛ.

«Поздравляю соперника с победой, счет 3:1 заслуженный, — цитирует пресс-служба «Динамо» Личку. — Мы делали много ошибок, теряли мячи на ровном месте. Мы неплохо вошли в игру, проникали в штрафную через игру в стенку, Нгамале здорово бил из штрафной. Но после первого пропущенного гола команда потеряла уверенность в себе. Нам нужно быть сильнее в психологическом плане и продолжать показывать свою игру. А команда чуть-чуть начала бояться и быстро пропустила второй гол. Во втором тайме попытались усилить игру в центре поля, потому что «Краснодар» был лучше на подборах, и выпустили Матиаса. Захарян же сдвинулся на фланг и получил больше свободы впереди. К сожалению, нам удалось отыграть только один гол. Грустный итог. Всегда хочется показать хорошую игру перед своими болельщиками. К сожалению, нам это не удалось».

Во втором туре РПЛ «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» 29 июля. «Краснодар» встретится с «Сочи» на день позже.