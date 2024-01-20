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Сегодня, 15:17

Личка о борьбе за золото в РПЛ: «Зенит» на шаг впереди, «Динамо» будет бороться с «Краснодаром», ЦСКА и «Спартаком»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о борьбе за чемпионство в РПЛ-2023/24.

«Верю ли, что в этом сезоне можно побороться за чемпионство? «Зенит» — очень сильная команда, плюс они усилились качественными футболистами: Артуром и Нино. Так что он пока на шаг впереди, но я уверен, что мы можем конкурировать с «Краснодаром», ЦСКА, «Спартаком». Я верю в свою команду и в то, что в каждом матче мы будем лучше нашего соперника», — приводит слова Лички сайт бело-голубых.

После 18 туров чемпионата России «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 32 очка. Лидирует — «Краснодар» (38 очков), на втором месте — «Зенит» с 36 баллами.

Источник: ФК Динамо (Москва)
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Марцел Личка
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