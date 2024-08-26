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Судейство

Сегодня, 10:03

Личка — о матче с «Краснодаром»: «Карасев упустил игру? Не думаю»

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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка в комментарии «СЭ» оценил работу арбитров в матче 6-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

— Не думаете, что «Краснодар» сегодня сильно тянул время?

— В ситуации, когда ты ведешь 1:0 и соперник давит тебя, используются все возможности, которые тебе позволяют судьи и правила футбола. Сегодня думал, добавят 8-10 минут.

— Сегодня было показано много желтых. Не было ощущения, что Карасев упустил игру?

— Не думаю так. Только надо было принять более жесткое решение в эпизоде с Луневым. Было видно, что Кордоба не успеет забрать мяч. Футбол — это контактный спорт, и я люблю, когда игра идет, а судьи ей не мешают, — сказал Личка «СЭ».

После 6 матчей «Динамо» с 12 очками идет 3-м в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре московская команда сыграет против «Оренбурга». Встреча пройдет 1 сентября.

Константин Передерий

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Марцел Личка
Сергей Карасев (судья)
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