Личка: «У «Химок» было больше желания выиграть этот матч»

Сегодня, 22:00
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, чего команде не хватило для победы над «Химками» в матче 16-го тура РПЛ (0:2).
— Чем вас сегодня удивили «Химки»?
— Я сказал в раздевалке, что мы приехали поиграть в футбольчик. А у «Химок» было больше желания выиграть этот матч. Мы думали, что мы приедем, забьем два гола и поедем домой. Но забыли, что надо поработать на поле.
— Вы разнесли команду после матча?
— Я сказал свои 3-4 слова. Все будет еще.
«Оренбург» занимает 8-ю строчку в турнирной таблице чемпиона России, имея в активе 22 очка, «Химки» — пятнадцатую (12 очков).