Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:00

Личка: «У «Химок» было больше желания выиграть этот матч»

Артем Бухаев
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Telegram Новости

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, чего команде не хватило для победы над «Химками» в матче 16-го тура РПЛ (0:2).

— Чем вас сегодня удивили «Химки»?

— Я сказал в раздевалке, что мы приехали поиграть в футбольчик. А у «Химок» было больше желания выиграть этот матч. Мы думали, что мы приедем, забьем два гола и поедем домой. Но забыли, что надо поработать на поле.

— Вы разнесли команду после матча?

— Я сказал свои 3-4 слова. Все будет еще.

«Оренбург» занимает 8-ю строчку в турнирной таблице чемпиона России, имея в активе 22 очка, «Химки» — пятнадцатую (12 очков).

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведева становится фаворитом «Ледникового периода». Все благодаря новому партнеру
Овечкин повторил суперрекорд Горди Хоу. Никто не забивал больше за один клуб
Путин посмертно наградил орденами Мужества убитого замглавы Бердянска и его жену
Nike заработал в Москве под новым названием NSP
Путин назвал отличие между беженцами с Украины в Европе и России
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Сочи» — «Спартак», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи
Гогниев кричал на трибуне, Сычевой на поле: фото матча «Химки» — «Оренбург»
Личка заявил, что «Оренбург» отпустит Сычевого, если ему поступит хорошее предложение
Глушаков: «Как и «Химки», «Локомотив» не должен бороться за выживание»
Глушаков: «Каррера постоянно теряется в мыслях — сначала я великий игрок «Спартака», то на ужин не пригласил»
Нападающий «Химок» Садыгов прокомментировал слухи о том, что мог перейти на административную должность в клубе
Садыгов — о реакции Гогниева на его гол: «Если бы на моем месте был другой человек, он бы так же радовался»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Глушаков: «Как и «Химки», «Локомотив» не должен бороться за выживание»

Пресс-атташе «Спартака» об инциденте после дерби молодежек: «Напомним молодым об уважении в футболе»