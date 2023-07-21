Личка объяснил, почему Бальбуэна снова стал капитаном «Динамо», несмотря на отъезд в прошлом году

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, как в команде выбирали капитана перед сезоном-2023/24.

— В этом сезоне капитаном клуба стал Фабиан Бальбуэна. Как проходила процедура выбора?

— Я попросил игроков написать, кого они видят в качестве лидера раздевалки, и получил 4-5 имён. В итоге я выбрал Фаби, который был лидером команды и капитаном сборной Парагвая.

— Вас не смущает, что капитаном стал человек, которого год не было в команде?

— Начинается новый сезон. Фаби вернулся в команду, которую он хорошо знает. Не зря игроки написали его имя. Я очень доволен тем, как он общается с ребятами в раздевалке и на поле. Он лидер команды, наряду с Шуниным, Фоминым, Паршивлюком, — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

Прошлым летом Бальбуэна приостановил контракт с бело-голубыми и на протяжении сезона выступал на правах аренды за «Коринтианс» на правах аренды. Этим летом 31-летний парагваец вернулся в расположение российского клуба. 21 июля стало известно, что он снова стал капитаном «Динамо».