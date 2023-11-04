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Сегодня, 12:32

Личка объяснил, почему не танцует после побед «Динамо»: «Я — топор»

Микеле Антонов
Корреспондент
Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил «СЭ» на вопрос о своей футбольной технике.

— Шунин сказал, что многие танцевали после победы. Кто лучше всех танцует в «Динамо»?

— Думаю, что это Скопинцев.

— Сказали, что он не танцевал.

— Не знаю, я всегда видел, как Скопа танцевал.

— А вы танцуете?

— Я нет, я не умею. Я — топор, ха-ха.

— У вас хорошая техника, вы до сих пор в форме. Как себя оцените сейчас?

— Я играл еще примерно в 2003 году. Сегодня футбол быстро идет вперед. Закончил я в 2010. Уже 13 лет назад. Но у меня всегда была хорошая техника, видение игры и физическая подготовка. Я никогда не был быстрым и динамическим игроком, но умел отдавать предпоследний и последний пас. Сегодня игроки быстрее, сильнее, потому что футбол идет вперед.

«Динамо» идет на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко за 13 туров.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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