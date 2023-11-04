Сегодня, 12:32
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил «СЭ» на вопрос о своей футбольной технике.
— Шунин сказал, что многие танцевали после победы. Кто лучше всех танцует в «Динамо»?
— Думаю, что это Скопинцев.
— Сказали, что он не танцевал.
— Не знаю, я всегда видел, как Скопа танцевал.
— А вы танцуете?
— Я нет, я не умею. Я — топор, ха-ха.
— У вас хорошая техника, вы до сих пор в форме. Как себя оцените сейчас?
— Я играл еще примерно в 2003 году. Сегодня футбол быстро идет вперед. Закончил я в 2010. Уже 13 лет назад. Но у меня всегда была хорошая техника, видение игры и физическая подготовка. Я никогда не был быстрым и динамическим игроком, но умел отдавать предпоследний и последний пас. Сегодня игроки быстрее, сильнее, потому что футбол идет вперед.
«Динамо» идет на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко за 13 туров.