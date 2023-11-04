Личка объяснил, почему не танцует после побед «Динамо»: «Я — топор»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил «СЭ» на вопрос о своей футбольной технике.

— Шунин сказал, что многие танцевали после победы. Кто лучше всех танцует в «Динамо»?

— Думаю, что это Скопинцев.

— Сказали, что он не танцевал.

— Не знаю, я всегда видел, как Скопа танцевал.

— А вы танцуете?

— Я нет, я не умею. Я — топор, ха-ха.

— У вас хорошая техника, вы до сих пор в форме. Как себя оцените сейчас?

— Я играл еще примерно в 2003 году. Сегодня футбол быстро идет вперед. Закончил я в 2010. Уже 13 лет назад. Но у меня всегда была хорошая техника, видение игры и физическая подготовка. Я никогда не был быстрым и динамическим игроком, но умел отдавать предпоследний и последний пас. Сегодня игроки быстрее, сильнее, потому что футбол идет вперед.

«Динамо» идет на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко за 13 туров.