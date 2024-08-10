Личка объяснил, почему Тюкавин не бил пенальти в ворота «Зенита»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил, почему Константин Тюкавин не бил пенальти в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

— Почему Тюкавин не бил пенальти?

— У нас есть 6 игроков, которые могут пробить пенальти. Мог бить Бителло, Фомин, Карраскаль, Тюкавин или Чавес. На себя забрал ответственность Муми Нгамале. Возможно, он хотел оправдаться за свои ошибки и забить гол. Я не назначаю пенальтиста. Человек должен забирать на себя ответственность.

— Не забитый пенальти — это невозможность сконцентрироваться в конце?

— Каждый может сделать ошибку, не забить пенальти. Помню, как Фомин не смог сделать это в финале Кубка России. В таких моментах «Зенит» умеет побеждать, нам надо учиться этому.

— Перед началом матча говорили, что «Зенит» нужно лишить мяча. Была ли у вас такая задумка?

— «Зенит» контролировал мяч, но в первом тайме была ситуация, когда мы могли забить гол. Вендел и Клаудиньо — это большие мастера по работе с мячом. Но у нас есть Бителло, Нгамале. Может, у соперника было больше владения мяча, но мы сегодня сыграли на максимум своих возможностей. Ребята старались играть активно вперед.

— Почему Лаксальт сыграл на позиции левого защитника?

— Лаксальт — умный игрок. Он очень быстро принимает тактические решения. Я хотел, чтобы в середине поля играли Фомин и Чавес, — сказал Личка на пресс-конференции.

«Зенит» продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до четырех. После этого матча команда Сергея Семака с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 очками — на второй строчке.