Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:22

Личка оценил игру «Динамо» против «Крыльев Советов»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после матча 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» заявил, что итог чемпионской гонки в нынешнем сезоне находится в руках высших сил.

«Счет 4:1 великолепный. Вы сами видели, что игра складывалась очень тяжело, у нас были тяжелые ноги, потому что на нас давила необходимость победы. Когда Бителло забил и сделал счет 3:1, то мне стало чуть-чуть полегче. Мы поедем в Краснодар и будем биться изо всех сил, а дальше все решит бог», — заявил Личка «Газете.ru».

После 29 матчей у «Динамо» 56 очков и первое место в турнирной таблице. «Зенит» идет вторым (51 очко в 28 матчах), а «Краснодар» — третьим (50 очков в 28 матчах).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/05/18/23041459.shtml
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Марцел Личка
Обсудить
Читайте также
Никита и Дарья Нагорные воспитывают сына Марка
Рэпер Дрейк сделал крупную ставку на победителя боя Фьюри — Усик
Беспилотник ВСУ упал на территорию НПЗ в Краснодарском крае
Боб на Хлебушка, шикарный ассист Дадонова и +4 русских в полуфинале.  Что произошло в Кубке Стэнли 18 мая
CENTCOM сообщило об атаке хуситов на шедший в КНР танкер
Усик победил Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Ахмат» — «Зенит», «Сочи» — «Краснодар» и другие матчи
«Ахмат» — «Зенит». Онлайн-трансляция матча
«Спартак» — «Рубин». Онлайн-трансляция матча
Защитник «Факела» Калинин: «Слежу ли за ФНЛ? Нет, буду смотреть игру «Ахмата»
РПЛ: «Спартак» — «Рубин», «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи 29-го тура
Мастерной: «Стараемся не думать о месте в таблице. «Факелу» нужно просто побеждать»
Петрушин об игре «Динамо» — «Крылья»: «Главное — победа»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Ташуев рассказал, что ждет предложений о работе

Защитник «Факела» Калинин: «Слежу ли за ФНЛ? Нет, буду смотреть игру «Ахмата»