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Сегодня, 08:00

Личка — о том, что «Динамо» весной набрало больше всех очков: «Помнить будут только чемпиона»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» поделился мнением о выступлении команды в прошлом сезоне.

— «Динамо» всегда проваливало весну, а тут первое место по очкам. Приятное достижение?

— По этой статистике можно сказать, что команда сделала шаг вперед. Но, к сожалению, считается только одно — кто на первом месте в таблице после 30 туров. Это «Зенит». Не будут помнить, кто был вторым или третьим — только чемпиона. Поэтому в плане каких-то достижений я не могу быть счастлив. Зато могу быть доволен работой ребят. Или тем, что мы сделали после серии из трех поражений — шестью победами подряд, которые заставили болельщиков поверить в нас. На выезде в Краснодаре было 3 тысячи поклонников клуба, которые создали невероятную атмосферу. Но... Мы возвращаемся к тому же, на чемпионском кубке, к сожалению для нас, будет выбито: «Зенит» (Санкт-Петербург). И там не будет названия «Динамо».

Марцел Личка. «Год назад в чемпионство в «Динамо» не верил никто, весной убедились — все реально». Личка — о борьбе за золото, новичках и новом сезоне

ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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