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Сегодня, 22:47

Личка оценил шансы «Динамо» догнать «Зенит» в чемпионской гонке РПЛ

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после матча 26-го тура с «Зенитом» прокомментировал гонку за чемпионство в РПЛ.

— Сейчас «Динамо» отстает на 3 очка от «Зенита». Как оцениваете шансы догнать петербуржцев в гонке за золото?

— Я очень рад, что мы вернулись в гонку. С другой стороны, надо сказать, когда в России идет футбол — это большое рандеву. Когда надо, «Зенит» всегда выигрывает. Уже завтра матч «Крылья Советов» — «Краснодар», и «Краснодар» может выиграть. Потом четыре матча, а «Краснодар» еще и встречается с нами. Я сказал перед вторым кругом сезона, что мы будем в гонке за чемпионство до последнего тура, — сказал Личка.

После 26 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место, набрав 47 очков. «Зенит» (50) пока идет на первой строчке. На второй позиции находится «Краснодар» (49), который 29 апреля сыграет с «Крыльями Советов» в 26-м туре.

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Марцел Личка
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