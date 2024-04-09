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Сегодня, 09:56

Личка оценил шансы Тюкавина в бомбардирской гонке: «Догнать Кассьерру будет тяжело»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Футболист «Динамо» Константин Тюкавин
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в бомбардирской гонке.

После 23-го тура в гонке бомбардиров лидирует нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, у которого 15 голов, у Тюкавина — 9.

«Хорошо помню, что перед сезоном мы разговаривали и шутили, что в этом сезоне он должен забить 12 голов. Не хватает еще 3. Конечно, хотелось бы, чтобы он забил минимум 12. Мог и в игре со «Спартаком» — был очень красивый момент, когда он бил со своей половины. Хорошо, что он увидел этот шанс и попытался забить — это мастерство. Уверен, что Тюка может забить 12 и больше мячей. Догнать Кассьерру будет тяжело, потому что «Зенит» — сильная команда, и он — хороший нападающий. Но думаю, что Кассьерра уже успел выиграть бомбардирскую гонку», — сказал Личка «СЭ».

После 22 туров «Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером РПЛ является «Зенит», у которого 44 очка. На второй позиции располагается «Краснодар» с 43 баллами.

Матео Кассьерра
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Марцел Личка
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