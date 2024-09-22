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Судейство

Сегодня, 19:41

Личка: «Не буду говорить, что в РПЛ слабо судят. Но сегодня меня разозлили»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил судейство матча 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

— Всегда уважаю судей, каждый может ошибиться. Это нормально. Но есть один вопрос... Не хочу оценивать судейство. Если есть неспортивное поведение, игрок заслуживает желтую карточку. Без вопросов. Но почему Бонгонда не получил никакой реакции? Это большое влияние на игру. Особенно в таком матче, как «Спартак» — «Динамо».

Не хочу говорить, что судьи плохие. Судьи ошибаются везде. Например, я слежу за чешской лигой — там тоже есть ошибки. Иногда ВАР мешает арбитрам. Не скажу, что в России слабое судейство. В Турции, например, судьям намного сложнее. Мне нравится, как работают в Бразилии и Аргентине. Не буду говорить, что в РПЛ слабо судят. Но сегодня меня разозлили, — сказал Личка на пресс-конференции.

«Спартак» продлил серию без поражений в РПЛ до восьми матчей — 4 победы и 4 ничьих. Команда Деяна Станковича набрала 16 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. «Динамо» с 17 очками — на 4-й строчке.

28 сентября «Спартак» сыграет в гостях с «Локомотивом», московское «Динамо» 29-го числа отправится в гости к махачкалинскому «Динамо».

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Марцел Личка

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