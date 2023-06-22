Личка: «Оренбург» должен получить за меня компенсацию от «Динамо». Это правильно, корректно»

Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» объяснил, почему принял предложение бело-голубых.

– Когда на вас вышло "Динамо"? Долго ли думали над предложением бело-голубых?

– Когда закончился сезон, я отправился на отдых в Турцию. Вот тогда, в один из дней, со мной связались люди из "Динамо". Меня спросили, интересен ли мне такой вариант.

– Что вы ответили?

– Да. Почему нет? Но "Динамо" еще нужно было договориться с "Оренбургом". У меня действовал контракт, поэтому все надо было сделать корректно.

– Выходит, вас проект "Динамо" сразу заинтересовал?

– Вы, наверное, знаете, что зимой я отказался от предложения "Краснодара". Хотел отработать с "Оренбургом" полноценный сезон в РПЛ. Уважаю этот клуб. Считаю, мы хорошо выступили. При этом по ходу чемпионата разговаривали с президентом "Оренбурга" Василием Петровичем (Еремякиным. – Прим. "СЭ") и спортивным директором Дмитрием Андреевым на тему моего будущего. Проговаривали вариант, при котором мне летом может поступить интересное предложение.

В итоге на меня вышло "Динамо". Это большой клуб с историей, традициями. Прекрасно понимаю, в какую команду я иду. Давление там будет гораздо больше, чем в "Оренбурге". Что ж это новый вызов для меня. Интересно!

– Это правда, что вы специально включили в ваш контракт с "Оренбургом" сумму отступных в размере 1 миллиона евро, чтобы клуб получил компенсацию в случае вашего ухода?

– Да, мы договорились о таком пункте с Василием Петровичем. Мне кажется, это корректно, правильно. Мы не один год вместе отработали. У меня еще действовал контракт с "Оренбургом". И раз я решил уйти, клуб должен был получить за меня компенсацию. А что касается суммы, то это уже предмет разговора между "Динамо" и "Оренбургом".

– У вас были летом другие варианты?

– Слухи комментировать не хочется. Я на них не реагирую. Могу сказать одно. Конкретное предложение сделало мне только московское "Динамо". Никто больше со мной напрямую не разговаривал.