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Сегодня, 18:01

Личка: «Оренбург» должен получить за меня компенсацию от «Динамо». Это правильно, корректно»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» объяснил, почему принял предложение бело-голубых.

Когда на вас вышло "Динамо"? Долго ли думали над предложением бело-голубых?

Когда закончился сезон, я отправился на отдых в Турцию. Вот тогда, в один из дней, со мной связались люди из "Динамо". Меня спросили, интересен ли мне такой вариант.

Что вы ответили?

Да. Почему нет? Но "Динамо" еще нужно было договориться с "Оренбургом". У меня действовал контракт, поэтому все надо было сделать корректно.

Выходит, вас проект "Динамо" сразу заинтересовал?

Вы, наверное, знаете, что зимой я отказался от предложения "Краснодара". Хотел отработать с "Оренбургом" полноценный сезон в РПЛ. Уважаю этот клуб. Считаю, мы хорошо выступили. При этом по ходу чемпионата разговаривали с президентом "Оренбурга" Василием Петровичем (Еремякиным. – Прим. "СЭ") и спортивным директором Дмитрием Андреевым на тему моего будущего. Проговаривали вариант, при котором мне летом может поступить интересное предложение.

В итоге на меня вышло "Динамо". Это большой клуб с историей, традициями. Прекрасно понимаю, в какую команду я иду. Давление там будет гораздо больше, чем в "Оренбурге". Что ж это новый вызов для меня. Интересно!

Это правда, что вы специально включили в ваш контракт с "Оренбургом" сумму отступных в размере 1 миллиона евро, чтобы клуб получил компенсацию в случае вашего ухода?

Да, мы договорились о таком пункте с Василием Петровичем. Мне кажется, это корректно, правильно. Мы не один год вместе отработали. У меня еще действовал контракт с "Оренбургом". И раз я решил уйти, клуб должен был получить за меня компенсацию. А что касается суммы, то это уже предмет разговора между "Динамо" и "Оренбургом".

У вас были летом другие варианты?

– Слухи комментировать не хочется. Я на них не реагирую. Могу сказать одно. Конкретное предложение сделало мне только московское "Динамо". Никто больше со мной напрямую не разговаривал.

 
Марцел Личка. «Повторить в «Динамо» путь Федотова? Было бы супер!» Интервью Марцела Лички

 

ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Марцел Личка
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