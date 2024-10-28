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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 04:27

Личка остался доволен игрой «Динамо» в матче с «Химками»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над «Химками» (4:3) в матче 13-го тура РПЛ.

«Отличный результат, 4:3! Если мы будем продолжать проводить такие матчи, то спокойствия нам не видать. Придется брать по полгода выходных, чтобы эмоции восстановить. Но мне очень радостно! Здесь «Локомотив» проиграл на прошлой неделе, поэтому чтобы добиться успеха здесь, нужно держать концентрацию. Первый и второй мяч можно сказать, что здесь ошиблись защитники и опорный полузащитник, третий гол — рикошет. Но это футбол, такое случается. К сожалению, иногда не хватало чего-то в обороне. Но я очень рад победе, здесь не все смогут добиться результата», — приводит «Газета.ru» слова Лички.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 13 матчах. В следующем туре бело-голубые сыграют дома против «Ростова».

Источник: Газета.ru

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