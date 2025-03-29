Личка: «Очень рад победе с таким хорошим счетом, реализация была неплохой»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над «Оренбургом» (5:1) в 22-м туре РПЛ.

«Очень рад победе с таким хорошим счетом. Мы забили пять мячей, а это значит, что реализация была неплохой. Могли забивать больше уже в первом тайме, но мало давали передач за спину и редко играли вертикально. С командой, которая находится на последнем месте, надо играть в быстрый, интенсивный футбол. Хорошо, что получилось забить под конец тайма два гола и немного успокоиться», — цитирует Личку пресс-служба бело-голубых.

«Динамо» набрало 42 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Оренбург» (11 очков) располагается на 16-й строчке.