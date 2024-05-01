Личка ответил на вопрос, будет ли второе место успехом для «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, будет ли считать успехом второе место «Динамо» в РПЛ по итогам сезона.

— Вы сказали про второе место в РПЛ. Для вас это будет успехом?

— Я иногда больше оптимист или фантазер. За нами идет «Спартак» в чемпионате, поэтому я мог говорить о сохранении третьего места. Но в последнем туре мы играем против «Краснодара», мы можем биться чуть ли не за чемпионство. Стать вице-чемпионом — это тоже хорошо, — сказал Личка.

После 26 туров «Динамо» (47 очков) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» и «Краснодара» на три очка.