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Сегодня, 21:42

Личка ответил на вопрос, будет ли второе место успехом для «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, будет ли считать успехом второе место «Динамо» в РПЛ по итогам сезона.

— Вы сказали про второе место в РПЛ. Для вас это будет успехом?

— Я иногда больше оптимист или фантазер. За нами идет «Спартак» в чемпионате, поэтому я мог говорить о сохранении третьего места. Но в последнем туре мы играем против «Краснодара», мы можем биться чуть ли не за чемпионство. Стать вице-чемпионом — это тоже хорошо, — сказал Личка.

После 26 туров «Динамо» (47 очков) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» и «Краснодара» на три очка.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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