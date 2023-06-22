Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:10

Личка ответил на вопрос, перейдут ли Вера и Мансилья в «Динамо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» сказал, что сейчас не собирается приглашать из «Оренбурга» в московскую команду аргентинских футболистов.

— Кто-то из игроков «Оренбурга» проследует за вами в «Динамо»? Увидим ли мы Веру, Флорентина или Мансилью в составе бело-голубых в новом сезоне?

— Ждал этого вопроса (смеется). Но не забывайте, что у этих исполнителей еще действуют контракты с «Оренбургом». Понятно, что все три игрока, которых вы назвали, — очень качественные. Но я бы не хотел выделять сейчас только аргентинцев. В «Оренбурге», например, играет Капленко, есть Дима Воробьев.

— Это вы к чему?

— Мне сейчас нужно прежде всего лучше познакомиться с теми игроками, которые есть в «Динамо», а не думать о том, кого я могу позвать из «Оренбурга».

— Значит, никого не заберете из «Оренбурга»?

— Сейчас у меня нет таких мыслей, что в «Динамо» я приглашу 3-4 футболистов из своей прежней команды.

Марцел Личка. «Повторить в «Динамо» путь Федотова? Было бы супер!» Интервью Марцела Лички

ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Марцел Личка
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Призерку чемпионата мира лишают гражданства Литвы. За участие в российских шоу
Сборная России, которая сделала Евро-2008 незабываемым. Где они сейчас?
Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
Антонов возложил ответственность на США за затягивание конфликта на Украине
Сирия и Турция согласились с концепцией РФ по нормализации отношений
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Личка: «Соглашусь с теми, кто считает Тюкавина самым талантливым форвардом в России»
Личка рассказал, почему порекомендовал «Оренбургу» назначить Ярошика
Личка: «С «Зенитом» бороться сложно. Но никто заранее не отдаст ему золото»
Асхабадзе: «Акбашев был ключевым игроком, но «Факел» не мог тягаться с предложением «Ростова»
Дюков оценил возможность перехода РФС в Азиатскую конфедерацию
Дюков: «Календарь должен быть удобным как для участников чемпионата, так и Кубка России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Асхабадзе: «Акбашев был ключевым игроком, но «Факел» не мог тягаться с предложением «Ростова»

Ари заявил, что готов рассмотреть предложения из России