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Сегодня, 15:49

Личка — о конкуренции с «Зенитом»: «Нам будет еще тяжелее. Они отмечают столетие клуба»

Сергей Жуков
корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о конкуренции с «Зенитом» в следующем сезоне РПЛ.

«Понятно, что нам будет еще сложнее. У них столетие клуба. Для «Зенита» очень важно стать чемпионом. Кроме того, у команды другие финансовые возможности. Мы будем стараться совершать правильные трансферы и показывать хороший уровень на футбольном поле. Не всегда деньги играют роль. Они дают возможность забирать качественного игрока, но у тебя могут быть в команде 15 звезд с большим эго.

Нам будет тяжело. Но если мы хотим прогрессировать и быть наверху таблицы, не нужно смотреть на трансферы других клубов. За полем разговаривать умеют все, а работать на нем — сложнее», — сказал Личка журналистам.

В сезоне-2023/24 «Зенит» шестой раз подряд стал чемпионом России, обойдя «Динамо» и «Краснодар» на одно очко. Бело-голубые стали бронзовыми призерами, уступив «быкам» по дополнительным показателям.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Марцел Личка
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