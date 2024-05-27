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Личка о работе в «Динамо»: «Я чувствую себя здесь хорошо. Честно скажу, комфортно»

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, что чувствует себя комфортно в московской команде.

«Я чувствую себя здесь хорошо. Честно скажу, комфортно. Но не хватает семьи, да. Это тяжело. Но мы стараемся и работаем. Сейчас я поеду домой. Я старался работать так, как я работал раньше и в «Оренбурге», и в «Бресте». Ты так адаптируешься к разным ситуациям. Понятно, что-то, что работало в «Оренбурге», не всегда работает в «Динамо». Поэтому нужно быть гибким, стараться менять и себя тоже», — приводит слова Лички ТАСС.

По итогам сезона-2023/24 «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Золотые медали турнира завоевал «Зенит» (57), а вторым стал «Краснодар» (56). 

Контракт Лички с бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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