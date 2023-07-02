Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:52

Личка — о Захаряне: «Если он не будет работать, то менее талантливые игроки его превзойдут»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о предстоящей работе с молодыми талантами бело-голубых.

— В «Динамо» играет один из самых талантливых игроков в России. У вас было с ним личное общение?

— Личного общения еще не было. Упорная работа бьет талант. Костя Тюкавин, Арсен Захарян — очень талантливые игроки. Но если ты не хочешь работать, то так можно и не показать этот талант. База — это работа. Через работу его талант будет увеличиваться. Возможно, этот игрок окажется в английской премьер-лиге. Если он будет хотеть работать, то станет сильным игроком. Если он не будет работать, то менее талантливые игроки, готовые работать, его превзойдут, — сказал Личка.

«Динамо» 22 июня объявило о назначении 45-летнего чешского специалиста новым главным тренером команды. Ранее он возглавлял «Оренбург».

Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Марцел Личка
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Служба безопасности отменила фан-встречи Трусовой и Валиевой. Что случилось в «Лужниках»?
В сборной России обнаружили гребца-вредителя. Он подсыпал допинг конкурентам
Пробка из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту достигла 9 км
Омбудсмен Владимирской области рассказала о семье показавшей жест о помощи девочки
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Личка: «Не хотел быть тренером, но когда сын начал играть в футбол — что-то изменилось»
Веснина — о словах Свентек: «Ига считает, что ее мнение крайне важно, и она постоянно должна его высказывать»
Личка — о предстоящих матчах с ЦСКА: «Мне нравится, когда встречаются сильные команды»
Тренер «Динамо» Личка считает, что Ягр круче Овечкина
Марцел Личка: «Тюкавин в 18 лет женился. Он дурак?»
Личка признался, что смотрит хоккей чаще футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Личка — о предстоящих матчах с ЦСКА: «Мне нравится, когда встречаются сильные команды»

Личка: «Не хотел быть тренером, но когда сын начал играть в футбол — что-то изменилось»