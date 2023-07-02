Личка — о предстоящих матчах с ЦСКА: «Мне нравится, когда встречаются сильные команды»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о предстоящем «Братском Кубке», в котором его команда сыграет с ЦСКА.

8 и 9 июля «Динамо» сыграет с ЦСКА в рамках товарищеского «Братского Кубка». Обе игры пройдут в формате трех таймов по 30 минут.

— Насколько велика разница между сборами дома и за границей?

— Не вижу разницы готовишься ли ты здесь в «Динамо» или в Австрии. Но здесь есть психологический момент. Когда ты выезжаешь, меняется атмосфера. Мне не хватает международных игр. Поэтому мы с «Оренбургом» были в Стамбуле, где играли международные игры.

— Предстоят две контрольные игры с ЦСКА, как вы отнеслись к такому спаррингу?

— Это хорошо играть с сильными. Через сильные игры ты растешь. Мне нравится, когда встречаются сильные команды и идет сложная борьба. Владимир очень хороший тренер, ЦСКА сильная команда. Я считаю, что это хорошая идея. Я за это рад, — сказал Личка.

«Динамо» 22 июня объявило о назначении 45-летнего чешского специалиста новым главным тренером команды. Ранее он возглавлял «Оренбург».