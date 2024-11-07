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Сегодня, 15:50

Личка получил штраф в 50 тысяч рублей за нецензурную брань на пресс-конференции

Константин Белов
Корреспондент
Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение комитета по высказываниям главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

После матча 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) чех использовал нецензурную лексику в ходе пресс-конференции.

«Марцел лично пришел на заседание. Мы рассматривали, что тренер в своем ответе [журналисту] использовал нецензурное слово. Это было после матча, на стадионе. Данное выражение не относилось к официальным лицам и к игрокам. Личка так описал только игру своей команды. Учитывая, что здесь не было оскорбительного высказывания, то было принято решение: за неспортивное решение оштрафовать Личку на 50 тысяч рублей по 96 статье», — заявил Григорьянц.

ФК Динамо (Москва)
Артур Григорьянц
Марцел Личка

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