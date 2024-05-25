Личка после поражения от «Краснодара» пришел на пресс-конференцию с сотрудниками клуба

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поблагодарил футболистов и весь персонал бело-голубых за работу в минувшем сезоне.

В субботу, 25 мая, московская команда на выезде уступила «Краснодару» в матче 30-го тура РПЛ (0:1).

«Не надо никаких комментариев по игре. Хочу поблагодарить всех, кто за моей спиной. Сезон закончился, все видели этих людей. Они помогали команде и мне: здесь медицинский, тренерский и административный штабы, начальник команды. Все они старались.



Ребята плачут в раздевалке. Они проделали фантастическую работу и дали болельщикам уверенность. У нас не получился маленький последний шанс. Я хочу сказать спасибо «Динамо» и раздевалке за эмоции, которые мне подарили. Эти ребята работают в тени, вы меня видите всегда. Напишите о них пару красивых слов — мы команда», — заявил Личка.

«Динамо» по итогам сезона-2023/24 заняло третье место в турнирной таблице РПЛ. Чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит».