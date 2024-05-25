Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:26

Личка после поражения от «Краснодара» пришел на пресс-конференцию с сотрудниками клуба

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поблагодарил футболистов и весь персонал бело-голубых за работу в минувшем сезоне.

В субботу, 25 мая, московская команда на выезде уступила «Краснодару» в матче 30-го тура РПЛ (0:1).

«Не надо никаких комментариев по игре. Хочу поблагодарить всех, кто за моей спиной. Сезон закончился, все видели этих людей. Они помогали команде и мне: здесь медицинский, тренерский и административный штабы, начальник команды. Все они старались.

Ребята плачут в раздевалке. Они проделали фантастическую работу и дали болельщикам уверенность. У нас не получился маленький последний шанс. Я хочу сказать спасибо «Динамо» и раздевалке за эмоции, которые мне подарили. Эти ребята работают в тени, вы меня видите всегда. Напишите о них пару красивых слов — мы команда», — заявил Личка.

«Динамо» по итогам сезона-2023/24 заняло третье место в турнирной таблице РПЛ. Чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
13
12
Читайте также
Федор Смолов и Карина Истомина впервые стали родителями
Заключительный тур РПЛ состоится 25 мая
Народная артистка РФ Маргарита Терехова попала в реанимацию
Сафонов уже ест круассаны, Сперцян сменит звезду немецкой команды, а «Спартак» рассматривал Лунева. Главные трансферные слухи РПЛ за 25 мая
Вертолет с Пашиняном на борту совершил экстренную посадку
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Хуниор Алонсо объявил об уходе из «Краснодара»
«Крылья Советов» — «Пари НН»: у Сухого были основания назначить пенальти
Силкин: «Одного Тюкавина мало»
Тюкавин: «Проклятье «Динамо»? Мы в это не верим. Мы верили в себя, в победу»
Сафонов: «Краснодар» потерял слишком много очков в последние пять туров»
Силкин: «Динамо» заслуженно проиграло"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Игрок «Краснодара» Кривцов: «Эмоции от чемпионства «Зенита»? Расстройство»

Семак приблизился к рекорду Романцева по количеству чемпионств