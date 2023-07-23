Личка прибыл на матч «Оренбурга» со «Спартаком» и привез счастливый свитер

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прибыл на матч 1-го тура РПЛ «Оренбурга» со «Спартаком». Он рассказал, что привез свитер президенту оренбургского клуба.

— Я обещал Василию Петровичу (президенту «Оренбурга» Еремякину) свитер. (Личка держит его в руках). Я обещал, что оставлю ему это свитер. В чем тренировать в «Динамо»? Мне подарили новый. Сейчас оставлю этот Диме Андрееву (спортивный директор «Оренбурга»), чтобы он отдал его Василию Петровичу. Это фартовый свитер для нас всех. Мы пережили сильные эмоции. Например, выход в премьер-лигу — игра с «Уфой».

— Нет сегодня тревоги за «Оренбург» с Ярошиком? Не страшно, что «Спартак» его разорвет?

— Не разорвет! Я уверен. Фаворит — «Спартак», у него отличные игроки. Он будет биться за первое место. Но я уверен, что «Оренбург» может остаться в середине таблицы.

Личка возглавля «Оренбург» в прошлом сезоне. Этим летом он возглавил «Динамо».

Матч «Оренбурга» со «Спартаком» начнется в 17.30 мск.