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Сегодня, 15:34

Личка пригласил бы в «Динамо» Беллингема, Соболева и Вендела

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Главный тренер московских динамовцев Марцел Личка назвал игроков, которых хотел бы видеть в своей команде.

«Если брать из актуальных, игроков, которые сейчас в огне, — позвал бы Джуда Беллингема. В «Спартаке» Соболев — очень неприятный игрок для соперников, но позвал бы Зиньковского — он быстрый и маленький — на фланг его! Из «Зенита» пригласил бы Вендела!» — цитирует чешского специалиста «РБ Спорт».

В чемпионате России -2023/24 «Динамо» занимает 4-е место в таблице, набрав 21 очко после 13 туров.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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