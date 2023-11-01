Личка пригласил бы в «Динамо» Беллингема, Соболева и Вендела

Главный тренер московских динамовцев Марцел Личка назвал игроков, которых хотел бы видеть в своей команде.

«Если брать из актуальных, игроков, которые сейчас в огне, — позвал бы Джуда Беллингема. В «Спартаке» Соболев — очень неприятный игрок для соперников, но позвал бы Зиньковского — он быстрый и маленький — на фланг его! Из «Зенита» пригласил бы Вендела!» — цитирует чешского специалиста «РБ Спорт».

В чемпионате России -2023/24 «Динамо» занимает 4-е место в таблице, набрав 21 очко после 13 туров.