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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 13:52

Личка пригрозил молодым футболистам работой в продуктовом магазине

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что молодежь в его команде должна полностью выкладываться на тренировках и во время матчей.

«Я сказал игрокам, что не пущу их на базу, если не будут выкладываться в игре. Если ты не хочешь — пожалуйста, иди работать в «Пятерочку». Но и там тоже тяжелая работа», — заявил Личка.

«Динамо» после двух матчей нового сезона РПЛ идет на второй строчке в таблице. Бело-голубые набрали 6 очков, но уступают «Зениту» по дополнительным показателям. Личка работает в «Динамо» с лета 2023 года. Под его руководством москвичи завоевали бронзу чемпионата России.

Источник: Газета.ру
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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