Личка признался, что смотрит хоккей чаще футбола

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о своих увлечениях.

— Каких игроков вы бы хотели видеть на каких позициях?

— По трансферам, честно скажу, я еще ничего не знаю. Потому что Желько приезжает сегодня, мы будем разговаривать. Не хочу пока говорить, оставим это для меня. За теми игроками, которые приходят сейчас в «Оренбург» мы следили еще за три месяца.

— Просили ли вас вернуться в Чехию?

— Нет. Это моя жизнь. Я решаю, что я хочу.

— Есть ли у вас любимый телевизионный сериал?

— Я очень люблю хоккей. Слежу за хоккеем. Очень люблю следить. Часами больше смотрю хоккей, нежели футбол. Я бы хотел пойти в Москве в большой театр. Я не большой фанат сидеть перед телевизором. Я люблю соревноваться. Мой брат здесь со мной. Мы играем между собой в бильярд, пинг-понг, в приставку. Смотреть сериал 2-3 часа — это потеря времени для меня, — сказал Личка.

«Динамо» 22 июня объявило о назначении 45-летнего чешского специалиста новым главным тренером команды. Ранее он возглавлял «Оренбург».