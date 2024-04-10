Личка — о футболистах «Динамо» в матче против «Спартака»: «Претензий к игре и отношению нет»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в комментарии для «СЭ» оценил состояние команды после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура РПЛ.

«Мы подарили два гола сопернику. К сожалению, это стоило потери трех очков. Хорошо играли, работали в защите. Можно сказать, без этих двух ошибок «Спартак» бы не забил гол. Претензий к игре, отношению, интенсивности никаких нет. К сожалению, две ошибки... Только сказали Игорю Лещуку, что не надо опускать голову. Жизнь иногда приятная, а иногда может быть как сегодня (в матче со «Спартаком». — Прим. «СЭ»). Надо быть ментально сильными», — сказал Личка «СЭ».

На данный момент «Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Лидером является «Зенит» с 44 баллами. На втором месте располагается «Краснодар», у которого 43 очка.