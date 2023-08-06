Личка: «Сказал Тюкавину: «Три не забивай, а то Аршавин тебя купит в «Зенит»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал дубль нападающего Константина Тюкавина в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (3:2).

— Идут разговоры, что Тюкавиным интересуется «Зенит». Совпадение, что оформил дубль?

— Это наша работа, работаем в большом футболе. Тут всегда будут разговоры и слухи. Я не принимаю, кто и что говорит. Когда будет предложение на стол — это другое. Слухи будут. Когда мы ехали, я вчера разговаривал с Тюкой и попросил его забить. Он сказал, что забьет три, но я сказал: «Нет, три не надо, тогда тебя купит Андрей Аршавин в «Зенит».

Слухи про Сазонова? То же самое, что и у Захаряна. Его отправляют в разные клубы, постоянно слухи. Саба получил травму, в пятницу приступил к тренировкам с командой. Мы взяли его с собой сначала туристом, готовиться к «Краснодару», но решили выпустить его. У «Зенита» вышел Алип, мы решили усилить игру на втором этаже. Понимали, что будет много подач с флангов, и он нам может в этом помочь. То, что будет дальше — увидим. Пока такая ситуация.