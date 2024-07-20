Личка: «Для «Спартака» мы были очень приятны. А для Соболева — особенно»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» поделился мнением об играх со «Спартаком» в прошлом сезоне.

Бело-голубые в сезоне-2023/24 пять раз играли с красно-белыми и потерпели четыре поражения.

— Поражение от «Спартака» — один из самых сильных ударов в вашей карьере?

— Да. Это был очень ответственный матч. Нам требовалось быстро переключиться после поражения от «Ростова». Победа над принципиальным соперником, которая крайне важна и болельщикам, для этого подходила лучше всего. Плюс, понятно, турнирная ситуация. И у меня не осталось никаких претензий к команде, она сыграла хорошо. 85 минут прошли отлично. Но матч идет 90+, в оставшееся время случились две ошибки. Для «Спартака» в прошлом сезоне, кроме одной кубковой победы, мы были очень приятны. А для Соболева — особенно. В ближайший год нам надо развернуть эту ситуацию. Это старейшее дерби Москвы, которое имеет особое значение. А жеребьевка Кубка снова нам дала два дополнительных матча с красно-белыми.