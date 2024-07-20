Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:45

Личка: «Для «Спартака» мы были очень приятны. А для Соболева — особенно»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» поделился мнением об играх со «Спартаком» в прошлом сезоне.

Бело-голубые в сезоне-2023/24 пять раз играли с красно-белыми и потерпели четыре поражения.

— Поражение от «Спартака» — один из самых сильных ударов в вашей карьере?

— Да. Это был очень ответственный матч. Нам требовалось быстро переключиться после поражения от «Ростова». Победа над принципиальным соперником, которая крайне важна и болельщикам, для этого подходила лучше всего. Плюс, понятно, турнирная ситуация. И у меня не осталось никаких претензий к команде, она сыграла хорошо. 85 минут прошли отлично. Но матч идет 90+, в оставшееся время случились две ошибки. Для «Спартака» в прошлом сезоне, кроме одной кубковой победы, мы были очень приятны. А для Соболева — особенно. В ближайший год нам надо развернуть эту ситуацию. Это старейшее дерби Москвы, которое имеет особое значение. А жеребьевка Кубка снова нам дала два дополнительных матча с красно-белыми.

Марцел Личка. «Год назад в чемпионство в «Динамо» не верил никто, весной убедились — все реально». Личка — о борьбе за золото, новичках и новом сезоне

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Марцел Личка
4
Обсудить
Читайте также
«Бордо» может потерять профессиональный статус из-за долгов
День дачника отметят в России 23 июля
В МВД Украины назвали основные версии убийства экс-депутата рады Фарион
Что нужно знать о Матче звезд НХЛ и КХЛ в Москве
В США вслед за Канадой объявлена вспышка листериоза
Группировка войск «Север» сообщила об отражении атак нацбатальона «Кракен»
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Личка прокомментировал слухи о том, что весной потерял контакт с игроками «Динамо»

Личка рассказал, как Лещук пережил два пропущенных гола от «Спартака»