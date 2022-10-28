Личка: «Сегодня выиграл ни Сычевой, ни Джимми Марин, а команда»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал победу команды над «Факелом» в матче 15-го тура чемпионата России (4:1).

«Отличные ощущения, потому что выиграли у тяжелого, агрессивного соперника. Наши ребята сегодня тоже показали свою сильную сторону, хорошо владели мячом, показали характер силовой борьбы, отвечали на агрессию, чего соперник не ожидал.

Я злился, когда Суслову не показали карточку. Я понимаю, что это мужской спорт. Но там было три ситуации, когда защитник бил по ногам, и на третью ему нужно было показать карточку.

Сегодня выиграла команда: ни Сычевой, ни Джимми Марин, ни Мансилья который забил с пенальти, мы выиграли вместе. Это очень важно", — приводит слова 45-летнего специалиста пресс-служба Telegram-канала клуба.

«Оренбург» с 22 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» расположился на 13-й строчке (12 очков).