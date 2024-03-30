Личка прокомментировал результативную ошибку Лещука в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о результативной ошибке вратаря команды Игоря Лещука в матче 22-го тура РПЛ с «Ростовом».

Бело-голубые 29 марта на своем стадионе потерпели разгромное поражение от желто-синих (1:4).

«Там надо было чуть-чуть решать по-другому. Но если мы хотим играть в футбол, надо, чтобы вратарь участвовал. Но надо знать и меру риска. Когда ты можешь сыграть или просто выбить в центральную зону. Думаю, когда пошел прессинг, надо было играть по-другому — например, в зону, где был Макаров. Но хочу сказать, что другие вратари — лучшие в Европе — в «Баварии», «Сити», ошибаются в таких моментах и это надо принять как факт. После 0:1 можно разворачивать игру. Но во втором голе была индивидуальная ошибка, в третьем... И в начале второго тайма в первые 10 секунд мы могли пропускать и четвертый гол», — цитирует Личку «РБ Спорт».

На данный момент «Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (30 баллов) идет на восьмой строчке.